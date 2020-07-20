Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 20 Temmuz evde bakım maaşı sorgulama sayfası…

Muhtaç yaşlı ve engellilere, bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardım olan evde bakım maaşı için ödeme sorgulamaları e devlet üzerinden yapılıyor. Peki evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte evde bakım maaşı sorgulama sayfası…

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER

Evde bakım maaşı 20 Temmuz itibariyle Hatay, Tokat, Bolu, Edirne, Diyarbakır, Kırklareli, İzmir, Karabük, Kayseri, Antalya, Zonguldak, Bilecik, Konya, Ankara, Denizli, Afyonkarahisar, İstanbul, Şanlıurfa, Uşak, Manisa, Ordu, Çanakkale, Mersin, Samsun, Bayburt, Siirt, Kars, Erzurum, Bursa, Balıkesir, Adana, Kırıkkale şehirlerinde yatırıldı.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım maaşı ödemeleri sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayın.

Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.