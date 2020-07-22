Evde bakım ücreti kaç para? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Bakanlık tarafından, yüzde 50 veya üzerinde engeli bulunan kimselere evde bakım ücreti ödeniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı son açıklamada evde bakım maaşlarının artırıldığını açıkladı.

EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ PARA OLDU?

18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını olan vatandaşlara ödenen aylıkların da 567.97 TL’ye yükseldiğini kaydeden Bakan Selçuk, ağır silikozis hastalığı bulunanların aylıklarının da 1.562,86 liraya çıktığını açıkladı.

Bakan Selçuk, 535.805 engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizerek, “2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık 1.544,61 TL’ye çıkardık” dedi.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Evde bakım maaşı 20 Temmuz itibariyle Hatay, Tokat, Bolu, Edirne, Diyarbakır, Kırklareli, İzmir, Karabük, Kayseri, Antalya, Zonguldak, Bilecik, Konya, Ankara, Denizli, Afyonkarahisar, İstanbul, Şanlıurfa, Uşak, Manisa, Ordu, Çanakkale, Mersin, Samsun, Bayburt, Siirt, Kars, Erzurum, Bursa, Balıkesir, Adana, Kırıkkale şehirlerinde yatırıldı.

EVDE BAKIM MAAŞI İÇİN BAŞVURUSU

– Öncelikle valilik veya kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden başvuru evrakları alınacak.

– İl veya ilçe idare kurulundan muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.

– Alınan belgeler ‘SGK-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

– SGK alınan belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verecek.

– 65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden ‘vasi'lik kararı alınacak.

EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLMEK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

– Evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımından yararlanabilmek için hastanelerden alınacak 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan” Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında engel oranı % 50 ve üzeri olup ağır engelli EVET- HAYIR bölümünde EVET ibaresi olması gerekmektedir.

– Özürlü kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması gerekiyor. Yani tuvalet, beslenme ihtiyacı, giyinip-soyunabilme, merdiven inip çıkabilmek gibi…

– Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olduğunun bakım raporu ile tespit edilmesi gerekmektedir. (Aile bireylerinin hesaplanmasında üvey evlatlar, vatani görevini yapmakta olan bireylerde sayılmaktadır. Ayrıca, aile bireylerinin geliri toplamında üniversitede okumakta olan bireylerin almış olduğu öğrenci kredisi ve burslar miktarı ne olursa olsun gelir kapsamı dışında tutulmaktadır.)

– 30.07.2006 tarih 26244 sayılı “Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında bakım ihtiyacı olan engelli koşullarına sahip olmak.