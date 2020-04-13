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Evde emekli maaşı nasıl alınır? Evde emekli maaşı alma yolları…

Salgın tedbirleri kapsamında emeklilere “Bankaya gitmeyin” çağrısı yapıldı. Emeklilere, talep ederlerse maaşları evde ödenecek. Peki evde emekli maaşı nasıl alınır? PTT'nın evden emekli maaşı ödemesine başvuru e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca evde emekli maaşı için bankaların da farklı hizmetleri bulunuyor. İşte ayrıntılar...

14:00 -
Haberler Sigorta
Evde emekli maaşı nasıl alınır? Evde emekli maaşı alma yolları…

Emekli maaşını evden almayı isten emekliler özellikle corona virüsünün yayılmasıyla bu işlemi nasıl yapacağını araştırıyor. Türkiye’de corona virüslü vakaların hızla artmasının ardından turizmden ulaşıma, sanayiden eğlence sektörüne kadar çeşitli önlemler alındı. Peki evde emekli maaşı nasıl alınır?

EVDE EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?

Emekli maaşımı evde almak istiyorum diyen emekliler için başvuru e devlet üzerinden yapılacak. Maaş promosyonu dönemi olduğu için artan banka değişikliği başvuruları e-Devlet’ten yapılabilecek.

Foto: Shutterstock

BAZI BANKALARDA DA AYNI HİZMET VAR

Bazı bankalar da evde emekli maaşı ödemesini gerçekleştiriyor. Emekli maaşını evde alma işlemlerini gerçekleştiremeyenler ise 155 ve 156’yı arayarak emniyet güçlerinden ve sosyal yardım kurumlarından destek alabiliyor.

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