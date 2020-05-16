Evde işsizlik maaşı nasıl alınır? Kimler işsizlik maaşı alabilir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) belirli şartların taşınması durumunda sigortalı işsizlere işsizlik maaşı ödemesi yapabiliyor. İşsizlik maaşı alanlar corona virüsü önlemleri kapsamında yapılan SMS duyurusunun ardından işsizlik maaşlarını nasıl alacaklarını merak etmeye başladı. Peki işsizlik maaşı şartları neler?

İŞSİZLİK MAAŞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELER?

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

EVDE İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

PTT A.Ş'den yapılan yazılı açıklamada, corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bazı illerde giriş çıkışların kısıtlandırılması sonucu veya herhangi bir nedenle resmi ikametinde bulunmayan müşterilerin işsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemelerini kolaylıkla alabilmeleri için yeni önlemler alındığı ifade edildi.

Tüm İŞKUR ödemesi hak sahiplerini kapsayan söz konusu uygulamayla, kayıtlı cep telefonlarına SMS ile PTT'nin internet sitesine yönlendirici özel bir link gönderileceği belirtilerek, kişiye özel tek kullanımlık formun online olarak doldurulacağı vurgulandı. Form ile hak sahibi ödeme bedellerinin sistemde kayıtlı konut adresine, PTTBank hesabına veya kendi banka hesabına gönderilmesini talep edebileceğine dikkat çekti.