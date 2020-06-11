Evde sağlık hizmetlerine talep artıyor

Covid-19 pandemisinin Türkiye ve dünya sağlık sektöründe yarattığı etkiler ve gelecek öngörüleri EY (Ernst & Young) Türkiye tarafından; online olarak düzenlenen Sağlık Sohbetleri Toplantısı'nda sektör liderleriyle masaya yatırıldı. Toplantıda evde sağlık bakımına olan talebin önümüzdeki dönemde daha da rtacağına dikkat çekildi.

EY Türkiye Sağlık ve Yaşam Bilimleri Sektör Lideri, EY Orta, Güney ve Doğu Avrupa Sağlık Sektörü Kıdemli Danışmanı T. Ufuk Eren; toplantıda konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Nisan ayı ortasında insanların Covid-19 dışı rahatsızlıklar için hastaneye gitmekten kaçınacaklarını düşündüğümüzü belirtmiştik. Özellikle birtakım seçmeli cerrahi ve tanı prosedürlerinde bunu gördük. Bu hala devam ediyor ve bununla ilgili hastaneler birtakım çözümler üretmeye başladı. Bunun orta vadede ekonomi üzerinde ciddi bir etkisinin olacağını öngörüyoruz. Öte yandan tele-sağlık konusuna artık her hastane bir şekilde girmeye başladı. Piyasaya yeni birtakım ürünler giriyor. EY olarak biz de tele-sağlık konusunda bir çözümümüzü piyasaya yakın zamanda sunduk. Diğer bir konu da evde sağlık bakımı. Bu önümüzdeki dönemde de talebi artmaya devam edecek alanlardan biri. Bu konuya özel dijital çözümler de üretilmeye başlandı. Bu dönemde iş birliklerinin güçlenmesi bekleniyor ancak en önemli konular arasında hastanelerin etkinliklerini artırması ve maliyetlerini azaltması yer alıyor” diye konuştu.

TELE SAĞLIK 4-5 KAT ARTTI

Sokağa çıkma kısıtlamalarının tüketicilerin satın alma ve tüketim biçimlerini değiştirdiğine dikkat çeken EY ABD Şirket Ortağı ve ABD, Kanada ve Latin Amerika Sağlık ve Yaşam Bilimleri Pazarlar Lideri Arda Ural ise, “Bu süreçte tele-sağlık hizmetlerinin sağlık sektöründeki payı kayda değer şekilde artış gösterdi. Tele-sağlık şirketlerinin değerlemeleri 4-5 kat arttı. Bu açıdan küresel olarak sağlık sektörünün bir değişim sürecinde olduğunu ve dijitalleşmenin bir mecburiyet haline geldiğini söyleyebiliriz” dedi.

SAĞLIKTA YENİ NORMALLEŞME BAŞLIYOR

EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı ve Sağlık & Yaşam Bilimleri Sektör Lideri Av. Ahmet Sağlı da, “Sağlıkta yeni normal dediğimiz bir süreç yaşıyoruz. İleride de konuşacağımız bir dönemden geçiyoruz. Sağlık sektöründe yeni normalde teknoloji ve dijitalleşme çok önemli hale geldi. Hem globalde hem de Türkiye'de sektörde şirketlerin rekabet gücüne sahip olabilmeleri için bu dönüşümü gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bununla birlikte yaşadıklarımız doğrultusunda sağlık sektöründe yerelleşme ve millileşme çok önem kazanacak. Son olarak bütün bunların kişisel haklar ve sağlık verileriyle birlikte altyapısını oluşturacak hem hukuki mevzuat açısından hem de tüm oyuncuların ortak katma değeriyle katılacağı yatırımların yapılması çok önem arz edecek” değerlendirmesini yaptı.