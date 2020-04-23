Evden çalışanların fazla mesai hakkı var mı? 23 Nisan’da evden çalışanlar fazla mesai alacak mı?

Corona virüsü salgını sonrası binlerce şirket evden çalışma yöntemine geçti. Milyonlarca çalışan ise bu durumu ilk defa tecrübe ediyor. Peki evden çalışma sürecinde fazla mesai yapanlar mesai ücreti alabilecek mi? 23 Nisan’da evden çalışanlar mesai ücreti alabilecek mi?

RESMİ TATİLLERDE EVDEN ÇALIŞANLAR MESAİ ALIR MI?

Sözcü gazetesi sosyal güvenlik yazarı Sezgin Özcan konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Corona salgınından önce çalışanların iş yerlerine giriş çıkış saatleri sistemler üzerinden takip edilebiliyordu. Ancak şu an çok sayıda kişi işlerini evden yürütüyor. Uzaktan çalışma diye bir uygulama olduğunu söyleyen Özcan, “Kişiyle iş sözleşmesi yapılırken uzaktan çalışma şartları da belirlenir. Burada normalde işin nasıl yapılacağı, çalışma süreleri gibi unsurlar vardır. Hatta uzaktan çalışmada geçirilen iş kazaları bile iş yerinde geçirilmiş kabul edilir. Ancak virüsten kaynaklı evden çalışmak, tam olarak uzaktan çalışma durumu değil. Usul ve esasları kimse sormuyor. Mevcut sözleşmeye ek bir protokol yapıldığını sanmıyorum.” açıklamasında bulundu.

“İSPAT EDEBİLİYORSA HAK KAZANIR”

Özcan, evden çalışma sürecinde fazla mesai ücreti konusunda ise şunları söyledi:

Genel olarak eğer çalışan fazla çalıştığını ispat edebiliyorsa ve bunun kontrolü mümkünse, bu durumda fazla çalışma ödemesi alınabilir. Bunu ortaya koyabilirse mesai ücretine hak kazanılabilir.

Peki evden çalışma sürecinde, resmi tatillerde evinden çalışan kişiler mesai ücreti almaya hak kazanır mı? Sezgin Özcan konu hakkında yaptığı açıklamada, resmi tatillerde evden çalışmaya devam eden çalışanların, mesai ücreti almaya hak kazanacaklarını söyledi.