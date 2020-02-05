EYT’lilerin umudu devam ediyor olsa da birçok kişi yararlanamayacak!

EYT’de birçok kişinin umut dolu bekleyişi sürse de yapılan net açıklamalar sebebiyle yakın bir gelecekte EYT’lilere dair bir gelişme yaşanmayacağı tahmin ediliyor. EYT çıksa dahi birçok kişinin prim yetersizliği nedeniyle doğrudan emekli olamayacağı da farklı bir detay olarak önümüze çıkıyor. Korkusuz Gazetesi’nde yer alan emeklilik sorusu cevabı bu konuyu örnekle açıklıyor…

‘EYT’DEN FAYDALANABİLİR MİYİM?’

15 Eylül 1965 doğumlu ablamın, SSK girişi 15 Eylül 1987. 3333 gün primi var. Ne zaman emekli olabilir? Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ile ilgili bir yasa çıkarsa yararlanır mı?

Ablanız yaş haddinden emeklilik için 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi. 267 gün daha prim ödeyip primini 3600 güne tamamlaması şartıyla, 58 yaşı dolduracağı 15 Eylül 2023'te emekli olabilir. Cumhurbaşkanı, EYT ile ilgili bir yasa çıkmayacağını çok net bir dille açıkladı. Ancak çıkarsa da primi yetersiz olduğundan emekli olamaz.