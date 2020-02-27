Ferdi kaza sigortası nelerden korur?

Kaza sonrası maluliyet ve vefat gibi olumsuzlukların ardından, kendisini ve ailesini maddi olarak güvence altına almak isteyen herkesin yararlanabileceği “Ferdi Kaza Sigortası”, Türkiye'de her geçen yıl artarak gelişen bir ilgiyle karşılaşıyor.

UYGUN FİYATLARA YAPTIRILABİLİYOR

Üstelik Ferdi Kaza Sigortası'nı oldukça uygun fiyatlara yaptırabilirsiniz. Teminat seçeneklerine göre aylık prim tutarı 70-100 TL'den başlayan fiyatlarla tüm kaza risklerini bertaraf etmek mümkün. Öte yandan sigorta şirketleri tarafından sunulan ferdi kaza sigorta paketleri ile talepleriniz doğrultusunda farklı risklere karşı teminat da alabiliyorsunuz. İstediğiniz takdirde ek prim ödeyerek ferdi kaza sigortasına, hafif sportif faaliyetleriniz sırasında meydana gelebilecek kazaları da ekletebiliyorsunuz. Ayrıca kimi sigorta şirketleri, ferdi kaza sigortasına sahip sigortalılarına geniş asistans hizmetleri sunuyor. Yaralanma ya da rahatsızlanma durumunda her türlü tıbbi yardım, doktor ve ambulans ile nakil, ev içi su tesisatı ve/veya elektrik arızalarının tamiri için uzman kişilerin adrese gönderimi, anahtarın kaybolması durumunda çilingir hizmeti gibi işlemler verilen bu hizmetlerden sadece bazıları.

ÜCRETSİZ HİZMETLER FARK YARATIYOR

AvivaSa Sigorta CEO'su Fırat Kuruca, ek teminatlarla Ferdi Kaza Sigortası ürünlerini zenginleştirdiklerine dikkat çekerek, “Müşterilerimize ücretsiz sunduğumuz ek hizmetlerle fark yaratmaya çalışıyoruz. Müşterilerin risk gerçekleşmesini beklemeden de şirketimizden fayda sağlaması adına bu hizmetleri artırmaya devam ediyoruz” dedi.

Ferdi kaza sigortası ile ilgili farklı içerikte ürünleri olduğunu belirten Doğa Sigorta Teknikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tümer ise, bunlardan Güven Ferdi Kaza ve Doğal Destek Ferdi Kaza'nın öne çıktığını ama eğitim alan çocukların aileleri ve kurumsal şirketler için de ürünleri olduğunu söyledi