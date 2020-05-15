Fundación MAPFRE’den Türkiye’ye 4 milyon Lira’lık destek

Corona virüs pandemisi nedeniyle zor zamanlar geçiren dünya ülkelerine bir destek de Fundación MAPFRE'den geldi. Fundación MAPFRE (MAPFRE Vakfı), tıbbi cihazların yanı sıra sağlık çalışanlarının korunması için gerekli medikal ekipmanların tedariki için faaliyette bulunduğu ülkelere toplamda 35 milyon euro bağışladığını açıkladı. MAPFRE Sigorta aracılığıyla Türkiye'de de 2010 yılından bu yana aktif faaliyet gösteren vakıf çeşitli alanlarda 4.1 milyon TL'lik bağış gerçekleştiriyor.

65 YAŞ ÜSTÜNE HİJYEN PAKETİ

Vakıf, Türkiye Sigorta Birliği aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı'nın düzenlediği Biz Bize Yeteriz Türkiye Ulusal Kampanyası'na destek olmanın yanı sıra en büyük risk grubu olarak görülen 65 yaş üstünü hedef alarak Darülaceze Müdürlüğü, ANT Sanatçı Yaşamevi ve Dr. Beşir Akınal huzurevlerinde yaşayan 1000 kadar 65 yaş üstü vatandaşın ve huzurevi çalışanlarının; maske, önlük, dezenfektan, ventilatör gibi medikal ihtiyaçlarını karşıladı.

2017 yılından bu yana Darüşşafakalı çocuklara beslenme desteği veren Vakıf, bu dönemde Darüşşafaka'nın Türkiye'deki 4 farklı lokasyonunda kalan 500 kadar 65 yaş üstü sakinin ve bakım desteği veren çalışanların koruyucu gözlük, eldiven, maske, tulum, aspiratör cihazı gibi tüm medikal malzeme ihtiyaçlarını üstlendi.

Ayrıca yerel bir üreticiye 40.000 adet siperlik ürettiren vakıf, bu siperlikleri salgının merkezi olan İstanbul'daki çeşitli kamu hastanelerine bağışladı.

CORONA VİRÜS AŞISI ARAŞTIRMALARINA DESTEK

Konuyla ilgili açıklamada bulunan MAPFRE Sigorta CEO'su Stefan Jensen, “Bugünlerde corona virüs pandemisini durdurmak ve toplum sağlığını korumak için birçok kurum ve kuruluş etkin bir şekilde mücadele veriyor. Hepimizi zorlayan bugünleri, birbirimize destek olarak ve moralimizi yüksek tutarak çok daha kolay geride bırakacağımıza inanıyoruz. Bu bakış açısıyla da pandemi kapsamında en dezavantajlı gruplara yardım etmek ve bu krizi en az hasarla atlatmalarına vesile olmak amacıyla çok sayıda proje gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Jensen, bağış kapsamında 5 milyon euro'luk bir bütçenin de corona virüs aşı araştırmalarını hızlandırmak için İspanyol Ulusal Araştırma Konseyi’ne bağışlandığını açıkladı.