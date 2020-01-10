Gelir testi sonucu sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Sosyal Sigortalar Kurumu çatısı altındaki herhangi bir sigorta koluna bağlı olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için uygulanmaya başlanan Genel Sağlık Sigortası (GSS) aileler için büyük kolaylık sağlamıştır. Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlanabilmek için her ay belirli bir miktar ücret ödenmesi gerekmektedir. Ödenecek olan bu miktarın belirlenmesi için de öncelikle Gelir Testi yapılması gerekmektedir. Gelir Testi sonucunda Genel Sağlık Sigortası primleri belirlenmektedir. Gelir Testi yapılmasının nedeni ise, primlerin kim tarafından ve ne kadar ödeneceğinin tespit edilmesidir. Peki, hane içinde bulunanların kişi başına düşen aylık gelir miktarına göre belirlenen Gelir Testi sonucu sorgulama işlemi nasıl sorgulanır? Özellikle son dönemlerde sık sık aranan bu onu hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar için hazırladığımız haberde tüm detayları bulabilirsiniz. İşte haberimizin ayrıntıları…

GELİR TESTİ NASIL YAPILIR?

Gelir Testi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından yapılmaktadır. Gelir Testi için ikametgâhın bulunduğu kaymakamlığa gidilmeli. Ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gelir testi başvurusu yaparak verilen formu eksiksiz doldurulmalıdır. Daha sonra formun doldurulduğu beyan edilir. Bu başvuru değerlendirildikten sonra ödenecek prim kaymakamlığa değil Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenir.

GELİR TESTİ SONUCU SORGULAMA İŞLEMİ NASIL SORGULANIR?

Gelir Testi başvurusunda bulunan vatandaşlar, testin sonuçlarını nasıl öğreneceğini merak ediyorlar. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il ve ilçe müdürlüklerinden öğrenmeniz gerekmektedir. Ancak bunun daha kolay bir yöntemi de bulunmaktadır. Gelir Testi’nin sonucunu sorgulama işlemini yapmak için bir diğer yolu ise E-Devlet Kapısı’dır.

Bunun için;

– Öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-gelir-testi-sonucu-sorgulama adresine girmeniz gerekmektedir.

– Ardından e-devlet sistemine giriş yapmalısınız. Bunun için TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi gerekmektedir. Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden öğrenebilirsiniz.

– Ardından otomatik olarak sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.