Gelir testi sonucu sorgulama nasıl yapılır? Gelir testi nedir?

Gelir testi ile Genel Sağlık Sigortası primleri belirlenmektedir. Gelir testinin yapılma amacı ise pirimin kim tarafından ve ne kadar ödeneceğidir. Gelir testinde hanede kişi başına düşen aylık, gelir miktarına göre belirlenen kategoride değer görür. Prim de gelire göre ödenir.

KİMLER GSS PRİMİ ÖDEMEZ?

Gelir testinin amaçlarından biri de gelir durumuna göre muhtaç olan vatandaşları belirlemektedir. Gelir testi neticesinde kişi başı geliri asgari ücretin 3'te biri oranında veya daha az olanlar muhtaç sayılır ve kategori dışı bırakılırlar. GSS'den ücretsiz faydalanabilmek için gelir testi yaptırmak ve muhtaç olduğunuzu kanıtlamanız gerekmektedir.

Aynı çatı altında yaşayanların aylık gelirlerinin toplamı, aynı çatı altında yaşayanların sayısına bölünür ve buna göre prim borcu hesaplanır. Gelir testi sonrasında sigortaya kayıt yaptırılır ve sistemden faydalanılır.

GELİR TESTİ NASIL YAPILIR?

Gelir testi, GSS ile ilgili olmasına karşın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından yapılmaktadır. Gelir testi yaptırmak için ikametgâhın bulunduğu kaymakamlığa gidip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gelir testi başvurusu yaparak verilen formu eksiksiz doldurulmalıdır. Formun doğru olduğu ile ilgili beyan ve taahhütte bulunulur. Gelir durumuna göre form değerlendirilir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) form sahibi kişilerin ne kadar prim vereceklerini belirler. Ödenecek prim kaymakamlığa değil Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenir.

E-DEVLET'TEN GELİR TESTİ SONUCUNA ULAŞILABİLİR Mİ?

Gelir testi yapan vatandaşlar sonuçları e-devlet sisteminden öğrenilebilir. E-devlet'e şifrenizle beraber giriş yaptığınızda arama bölümüne ‘gelir testi' yazmanız ve karşınıza gelecek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı/Gelir Testi Sonucu Sorgulama sekmesine tıklamanız yeterlidir. Çıkan ekranda gelir testi sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

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