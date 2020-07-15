Geniş Kasko nedir? Geniş Kasko neleri kapsar?

Trafikte kazanın nereden ve nasıl geleceği hiçbir zaman belli olmuyor. Her türlü riski ortadan kaldırmak isteyenlerin ise tercihi geniş kasko oluyor. Toplumsal kargaşadan, hırsızlığa kadar birçok tehlikeyi kapsam altına alan geniş kasko sürücülerin son dönemdeki tercihi oluyor.

GENİŞ KASKO NEDİR?

Genişletilmiş Kasko, çarpma, çarpılma, yanma, hırsızlık gibi temel kasko sigorta hasarlarını karşılar. Bu ana teminatlara ilave olarak araç sahibi ihtiyaç dahilinde ek teminatlarda bulunabilir. Yani grev-lokavt, halk hareketleri, deprem gibi sebeplerle olacak hasarları da teminat içine aldırabilir.