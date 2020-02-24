Geriye yönelik borçlanma yasası hayal…

Geriye yönelik borçlanma bazı durumlarda sigortalıların kurtarıcısı oluyor. Bağ-Kur’lulara çıkan aflar sebebiyle SSK’lılar da kendilerine af çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Korkusuz Gazetesi’ndeki sosyal güvelik ile ilgili soru cevap köşesinde yer alan örnekle detaylar…

SSK’LILARA PRİM AFFI YASASI HAYAL

Soru: Bağ-Kur'lulara iki de bir af çıkıyor. SSK'lılara neden geriye dönük prim borçlanması çıkmıyor?

Cevap: Bağ-Kur'lular primlerini kendileri ödediğinden, zaman zaman Bağ-Kur prim borçlarına af kanunu olarak adlandırılan kanunlarla yapılandırma imkanı sağlanıyor. SSK'lı çalışanların primlerini işveren ödediği için, aynı şekilde prim borcu olan işvereneler de söz konusu kanunlardan yararlanıyor. Sigortalı çalışanlar kendileri prim ödemediği için prim borcu olmuyor. Dolayısıyla bu tür yapılandırmaya da ihtiyaçları yok. Ancak geriye yönelik borçlanma, af kanunundan farklı bir konudur. Bugüne kadar gerideki çalışılmamış (prim ödenmemiş) günlerin borçlanılmasına imkan veren bir yasa çıkmadı.Ancak siyasi otorite isterse çıkartabilir. Fakat SGK'nın mali durumu ve bütçe imkânları göz önüne alındığında, böyle bir yasanın çıkma ihtimalinin boş hayal olduğu söylenebilir.