GSS borcu olanlar sağlık hizmeti alabilir mi?

GSS borcu ve sağlık hizmeti alamama konusu 2020'nin ilk günlerinde çok konuşuldu ve ardından konu açıklığa kavuşturuldu. GSS borcu olanların artık sağlık hizmeti alamayacağı açıklanmıştı ancak tepkiler üzerine geri adım atıldı. Bir yıl daha vatandaş GSS borcu olsa bile ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

GSS BORCU OLANLAR NE ZAMANA KADAR SAĞLIK HİZMETİ ALABİLECEK?

GSS borcu olanlar için sağlık hizmeti alabilecekleri tarih 2020'nin sonu olarak belirlendi. 2021'e geçmemizle birlikte GSS borcu olanlar sağlık hizmeti alamayacak. Yani GSS borcu olanlar yaklaşık 10 ay daha sağlık hizmeti alabilecek.

GELİR TESTİ BAŞVURUSU

Gelir testi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na değil, kaymakamlıklar ve valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılır. Gelir testi yaptırmak isteyen vatandaşlar kendilerine verilen formları eksiksiz tam olarak doldururlar. Gelir testi için yanınızda TC kimliğiniz ve fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğrafınızı mutlaka bulundurun.

GELİR TESTİ NEDİR?

Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşların prim ödeyip ödeyemeyeceklerini; ödeyeceklerse ne kadar prim ödeyeceğini belirleyen işlem gelir testidir.

Bu kapsamdaki vatandaşların genel sağlık sigortalısı (GSS) oldukları tarihten itibaren ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekmektedir.

6824 sayılı torba yasadan önce gelir testi yaptırmak bu kapsamdaki vatandaşlar için zorunluydu, primi devlet tarafından karşılanan grup ile birlikte 4 seviye vardı ve vatandaşların bu 4 seviyeden hangisi içerisinde olduğunun tespiti gerekiyordu, Torba yasa sonrası bu zorunluluk kalktı. Bu kapsamda olan kişiler gelirlerinin düşük olduğunu düşünüyorlar ise kendilerine gönderilen tebliğden itibaren bir ay içerisinde, gelir testine müracaat etmeleri gerekiyor.

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