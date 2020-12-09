Gulf Insurance Group Körfez pazarında gücüne güç katıyor

Dünya sigorta sektöründe satın alma operasyonları hızlandı. Körfez bölgesinde 70 yıldır geniş bir varlığa sahip olan AXA'nın operasyonlarının toplam 474,75 milyon dolara satın alınacağını duyuran Gulf Insurance Group, bölgedeki en büyük sigorta şirketi satın alımlarından birine imza atmış olacak.

EN BÜYÜKLERDEN BİRİ OLACAK

Anlaşma, AXA'nın, AXA Gulf (Bahreyn, BAE, Umman ve Katar), AXA Cooperative Insurance Company (KSA) ve AXA Green Crescent Insurance Company (BAE) ‘deki hissedarlığını kapsıyor. Gig ayrıca satın alma işleminin bir parçası olarak AXA'nın Körfez operasyonunda yer alan bölgenin önemli holdinglerinden Yousuf Bin Ahmed Kanoo'nun (YBA Kanoo) AXA hisselerini de satın alacak. Yetkililerin yaptığı açıklamada “Söz konusu sermaye ve işletim modellerinin birleşimi sayesinde, bölgede Gulf Insurance Group için muazzam bir büyüme potansiyeli ortaya çıkacaktır. Gulf Insurance Group, genişleme stratejisinin bir parçası olarak yaptığı satın alma ile bölgedeki en büyük sigortacılardan biri olacak” denildi.

HEDEF 3.5 MİLYON MÜŞTERİ

Gulf Insurance Group CEO'su Khaled Saoud Al Hasan Said, “Bu satın alma Gulf Insurance Group'un genişleme yolculuğunda önemli bir adım. Gig'i, Körfez'de daha etkin ve güçlü kılacak. Aynı zamanda bu satın alma bizi Umman ve Katar’da yeni pazarlara açacak. Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE’deki operasyonlarımızı güçlendirecek. Satın alma işlemi tamamlandığında Körfez bölgesindeki 3,5 milyondan fazla müşteri potansiyeline kavuşacağız. Orta Doğu’daki en büyük sigorta şirketlerinden biri olacağız” açıklamasını yaptı. AXA CEO’su Thomas Buberl ise, “AXA'nın bölgedeki operasyonları ile Gulf Insurance Group büyümeye ve üst seviye müşteri hizmeti sunmaya odaklanacak” dedi.

“KÖRFEZ BÖLGESİNİN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ OLACAĞIZ”

Gulf Insurance Group'un yüzde 44 hissesine sahip olan Kuwait Projects Company (KIPCO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faisal Al Ayyar said ise satın alma ile ilgili olarak şunları söyledi: “1997’de Gulf Insurance Group’u satın aldığımızdan beri hem operasyonları hem de marka itibarı katlanarak büyüdü. Müşterilerimize sunduğumuz kaliteli hizmetler, 2010 yılında Fairfax ile bir ortaklık kurduğumuzda daha da gelişti. AXA’nın Körfez’deki operasyonlarının satın alımı, varlığımızın olduğu ülkelerde pazar payımızı artıracak. Körfez bölgesindeki en büyük sigorta oyuncularından biri olmamızı sağlayacak.”

Gulf Insurance Group hissedarlarından Fairfax Yönetim Kurulu Başkanı Prem Watsa, bu satın almanın sunacağı uzun vadeli fırsatlardan heyecan duyduklarını açıkladı.