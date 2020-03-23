Güneş Sigorta Yelken Takımı 2019’da 11 kupa kazandı

2019 yılında toplamda 11 kupa kazanan Güneş Sigorta Yelken Takımı, Çanakkale Zaferi 104. Yıl Kupası; 35. Yıl Deniz Harp Okulu Kupası ve 34. Yıl Amiral Kupası (İstanbul Boğazı Kom. Kupası) yarışlarından birincilikle ayrıldı. 34. Yıl Amiral Kupası Genel Sonuç ve Heybeliada 1773 Kupası yarışlarında ise üçüncülük kazandı. Güneş Sigorta, alınan sonuçlar ile İstanbul Yelken Kulübü 2019 Yılı yarışlarını üçüncülükle tamamladı.

TAKIM RUHU

Yelken takımı başarılarından büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli; “Yelken Takımımız kuruluşundan bu yana yelken sporunun Türkiye'de tanıtılmasında; öncü görevler üstlenmeye ve bu faaliyetlerini ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Güneş Sigorta olarak; şirketimizin her bir çalışanının taşıdığı; ‘takım ruhu ile birlikte başarma' duygusunun yelken sporuna taşınması ve bu ruha sahip ekibimizin ödülle başarısını taçlandırmasıyla gurur duyuyoruz. Bize bu gururu yaşatan yelken takımımızın tüm üyelerini göstermiş oldukları başarılarından ötürü tebrik ediyorum” dedi.