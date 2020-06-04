Hangi bankalar konut kredisi veriyor? Düşük faizli konut kredisi kaç liraya kadar?

Açıklanan düşük faizli kredi kapsamında birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile kredi imkanı sunulacak. Sıfır ve ikinci el konut kredilerinde azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade imkanı sunulacak. Aylık faiz oranı sıfır konutlarda yüzde 0,64, ikinci el konutlarda yüzde 0,74 olacak. Sıfır konut almak için 100 bin TL kredi çeken bir yurttaş, 15 yıl sonunda toplamda 171 bin TL ödemiş olacak. Koşullar ise şu şekilde…

ÖDEME TABLOSU VE ŞARTLAR

Sıfır konut almak için 100 bin TL’lik konut kredisi çeken bir yurttaş, 12 ay ödemesiz dönem seçeneğini kullanırsa 15 yılın sonunda toplamda 171 bin 184 TL geri ödeme yapmış olacak.

Sıfır konut ödeme tablosu:

Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırıldı; üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullanılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.

Başvurular, bankaların şubeleri üzerinden yapılacak.

İkinci el konut satın almak için 100 bin TL kredi çeken bir yurttaş, 12 ay ödemesiz dönem seçeneğini kullanırsa 15 yılın sonunda toplamda 183 bin 925 TL’lik geri ödeme yapmış olacak.

İkinci el konut ödeme tablosu:

Üç kamu bankası, dün ortak açıklama yaparak piyasadaki ortalama faizlerin altında oranlarla konut, taşıt, sosyal hayat ve tatil kredisi paketleri açıklamıştı. Paketler, pandemi nedeniyle yavaşlayan ekonomiyi kredilerle canlandırmayı hedefliyor.