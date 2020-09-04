Hareketsiz ve blokeli maaş sorgulama nasıl yapılır?

Bankalarda 12 ay hareketsiz kalması durumunda bankalar emekli maaşını Sosyal Güvenlik Kurumu'na iade eder. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bloke edilen hareketsiz emekli maaşı nedir? Hareketsiz emekli maaşı bloke kaldırma nasıl yapılır? Hepsi ve daha fazlası haberimizde…

HAREKETSİZ EMEKLİ MAAŞI NEDİR?

12 ay boyunca herhangi bir işlem görmemiş emekli maaşları hareketsiz maaş olarak adlandırılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli maaşı alan emeklilerin maaşları, banka hesaplarında 12 ay hareketsiz kalması yani hiç çekilmemesi durumunda bankalar bu maaşı 12 ayın sonunda Sosyal Güvenlik Kurumu'na tekrar iade eder. Bu uygulamadaki amaç yalnız yaşayan ve daha sonra vefat etmesine rağmen bildirilmeyen emeklinin maaşını devlet bütçesine kazandırmak.

KANUN NE DİYOR?

11.09.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6552 sayılı Torba Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 97’inci maddesinin dördüncü fıkrası; “Bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklarını tahakkuk ettirildiği tarihlerden itibaren aralıksız altı ay sonuna kadar tahsil etmeyenlerin gelir ve aylıkları, gelir ve aylık bağlanma şartlarının devam edip etmediğinin tespiti amacıyla durdurulur.” Hükmünü amir olup, 6552 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi ile anılan fıkrada geçen “altı ay” ibaresi “on iki ay” şeklinde değiştirilmiştir. Mevcut uygulamada emekli ve hak sahiplerinin bağlanan gelir ve aylıklarını herhangi bir nedenle aralıksız olarak altı ay boyunca tahsil etmemeleri durumunda, bankalar hareket görmeyen hesapları Kuruma bildirmekte, Kurum da gelir ve aylıkları durdurmaktadır.

Emekli veya hak sahiplerinin gelir/aylıklarının ödenmesi için müracaatı halinde, ödemeler yeniden yapılmaya başlanmaktadır.

HAREKETSİZ VE BLOKELİ MAAŞ SORGULAMA

e-Devlet sisteminde Sosyal Güvenlik Kurumu, 12 ay boyunca hareketsiz kalan ve bloke olan hesapların emekliler tarafından sorgulama yapabilmesi için uygulama başlattı. Sisteme giriş yapıldıktan sonra bankaların Sosyal Güvenlik Kurumu'na iade ettiği emekli maaşları ile hareketsiz olmasından dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından blokeye alınan emekli maaşları sorgulanır.

İşlemin yapılması için PTT şubelerinden e-Devlet şifresi alınır ve internet adresine giriş yapılır. Ana sayfada bulunan e-Hizmetler bölümü açılır ve Sosyal Güvenlik Kurumu başlığı altında bulunan Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı Sorgulama sekmesine tıklanır. Kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıkladıktan sonra açılan pencereye e-Devlet şifresi ve TC kimlik numarası yazılır. Bu şekilde sisteme giriş yapıldıktan sonra blokeli maaş sorgulaması gerçekleştirilir.

HAREKETSİZ VE BLOKELİ EMEKLİ MAAŞI İADE BAŞVURUSU

Blokenin kaldırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat edilmesi, bunun için de yine e-Devlet sistemine girilmesi gerekmektedir. e-Hizmetler bölümünde Sosyal Güvenlik Kurumu başlığı altında bulunan Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı İade Başvurusu sekmesine tıklanır. Kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıkladıktan sonra açılan pencereye e-Devlet şifresi ve TC kimlik numarası yazılır. Sisteme giriş yaptıktan sonra blokenin kaldırılması, maaşın iadesi talebinde bulunabilirsiniz. Ayrıca daha önce bir iade talebiniz varsa da buradan takip edebilirsiniz. Bununla birlikte iade talebinizi iptal etmek isterseniz bu hizmeti kullanarak iptal edebilirsiniz.