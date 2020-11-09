‘Hayat’ düştü; sektörün büyüme hızı geriledi

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB), son açıkladığı verilere göre, yılın 9 ayında yüzde 22.4 büyüyen sektörde 59.2 milyar TL'lik prim üretimi gerçekleşti. Enflasyondan arındırıldığında, sektörde reel büyüme yüzde 9.6 olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde hayat dışı (elementer) sektör yüzde 17, (reel yüzde 4.7), hayat branşı ise yüzde 52.4 (reel yüzde 36.4) büyüme kaydetti.

“HAYAT” DÜŞÜŞE GEÇTİ

Sektörde yılbaşından beri çok hızlı büyüyen ve sektörün genel büyüme hızını da yukarı çeken hayat branşının, eylül ayında biraz irtifa kaybettiği dikkat çekiyor. Söz konusu branşta 9 aydaki büyüme, 8 aylık döneme göre 11.9 puan geriledi. Hayatın büyüme hızındaki gerileme, sektörün genel büyüme hızının da 9 aylık dönemde ilk 8 aya göre, 1.4 puan düşmesinde etkili oldu. Hayat dışı sektörde ise istikrarlı büyüme sürüyor.

OTO SİGORTALARI REEL OLARAK DARALIYOR

Ocak-eylül döneminde yılın 8 ayında olduğu gibi yüzde 17 büyüyen hayat dışında, 9 ayda pazar payı yüzde 10'un üzerinde olan branşlardan genel zararlar yüzde 31 (reel yüzde 17.22, yangın ve doğal afetler yüzde 26.12 (reel yüzde 12.86), hastalık/sağlık ise yüzde 21.76'lık (reel yüzde 8.96) büyüme hızı ile en hızlı büyüyen branşlar olarak dikkat çekiyor. Ocak-eylül döneminde sektörün lokomotif branşı oto sigortalarında ise reel daralma gözleniyor. 9 aylık dönemde, trafik reel olarak yüzde 1.66, (nominal artış yüzde 9.9), kasko ise yüzde 0.74 düşüş (nominal artış yüzde 10.92) kaydetti.