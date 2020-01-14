Hayat sigortası ne kadar öder?

Hayat sigortası genellikle 1 yıl süre geçerlidir fakat ürüne göre değişiklikler gösterebilir. Hayat sigortasında prim tutarları; teminata, yaşa ve cinsiyete göre değişiklik gösterir. Hayat sigortasının ne kadar ödeyeceği ise teminat tutarına bağlıdır.

HAYAT SİGORTASI NE KADAR ÖDER?

Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye “sigortalı”, prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde sigortalayan kişiye “sigorta ettiren” ve sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olana da “lehdar” denir. Hayat sigortasında ödeme lehdarlara teminat tutarında yapılır.