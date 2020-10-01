Hayat sigortası ne kadar öder, neleri kapsar?

Hayat sigortasının amacı poliçe kapsamındaki risklerden biri gerçekleştiğinde geride kalan aile bireylerinin yaşam standartlarını devam ettirmesidir. Hayat sigortasından genellikle 18-60 yaş aralığındaki kişiler yararlanabilir. Sigorta, önceden ödenmiş olan belirli miktarlardaki primler karşılığında bir kimsenin hayatı, sağlığı ya da malları üzerinde ileride oluşabilecek ve karşılaşılabilecek zararları giderebilmek için, sigorta şirketleri ile yapılan anlaşmalar karşılığında gerçekleştirilen bir uygulamadır. Tüm bunların yanında sigortalı da önceden belirlenen prim miktarları karşılığında sigorta şirketine ödeme yapmakla yükümlüdür.

HAYAT SİGORTASI NEDİR, ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Birikimli Hayat Sigortası

Birikimli hayat sigortası yapmış olduğunuz birikimi sizi ve herhangi bir hayati tehlike anında sevdiklerinizi koruma altına alır.

Yıllık Hayat Sigortası

Sadece ölüm teminatı sağlamaktadır ve bir sene içinde vefatınız durumunda daha önceden belirlemiş olduğunuz kişilere (lehtarlar) poliçede belirtilen teminat tutarı ödenir.

Uzun Süreli Hayat Sigortası

Bu sigorta uzun sürede başınıza gelebilecek kazalara ve risklere karşı sizi güvenceye alır.

Eğitim Sigortası

Eğitim sigortası ise sigortalının kaza veya vefat durumunda çocuğunuzun ya da çocuklarınızın eğitiminin devamlılığını karşılar.

Grup Hayat Sigortası

Aynı tüzel kişiye bağlı olarak çalışan ve en az 10 kişi kapsaması gereken grup hayat sigortası, ölüm, kazaya bağlı ölüm ve sürekli sakatlık durumlarında sigortalıya ya da yakınlarına tazminat ödenir.

Maluliyet Sigortası

Sigorta poliçesinde belirtilen kazaların oluşması durumunda kişinin sürekli sakatlığa maruz kalması hali, sigorta bedeli üzerinden tazminat bedeli almasını sağlar.

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi kaza sigortası yaptıran sigortalı hiç beklenmedik bir anda meydana gelen ve ani kaza durumlarına karşı kendini güvence altına alarak, sağlıkla ilgili durumları, ölümü ve kaza hallerini kapsar. Bu durumlarda sigortalıya poliçede belirlenen oranlarda tazminat ödenir.

Sağlık Sigortası

Sağlık sigortası yaptıran sigortalı hayatı boyunca karşılaştığı tüm hastalık risklerine karşı kendini güvence almış olur. Sigorta şirketinin anlaştıkları sağlık kurumlarında ve belirtilen şartlarda geçerliliği olan sağlık sigortası, sigortalının ayakta ya da yatarak olması gereken tedavi masrafları karşılar.

Özel Durum Sigortası

özel durum sigortası, yukarıda listelediğimiz herhangi bir sigorta kapsamına girmeyen özel durumlar için yaptırılır. Sigorta poliçelerinde bulunmayan hastalıklar ve kaza risklerine karşı yüksek prim ödemesine sahiptir.

HAYAT SİGORTASI NE KADAR ÖDER?

Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye “sigortalı”, prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde sigortalayan kişiye “sigorta ettiren” ve sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olana da “lehdar” denir. Hayat sigortasında ödeme lehdarlara teminat tutarında yapılır.