“Hayatta Kal” diyen müzisyen: Tarz ayırt etmiyorum, önemli olan hissiyat

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Müziğe olan ilginiz ne zaman başladı? Profesyonel müzik hayatına nasıl geçiş yaptınız?

Merhaba, kısaca bahsetmek gerekirse 1993 yılında Kayseri'de doğdum. Çocukluğumda özellikle ilkokul ve ortaokul yıllarında ön planda olmayı, insanlarla iletişim kurmayı çok seviyordum. Lise çağlarımdaysa Kayseri Fen Lisesi'nde tanıştığım enstrümanlar ile müziğe olan ilgimi keşfettim, o yıllarda kurmuş olduğumuz müzik grubu ile ilk sahne deneyimimi yaşadım. 2013 yılında üniversite için Ankara'ya yerleştim, bir yandan mimarlık eğitimi alırken aktif bir şekilde sahne almaya başladım. 2016 yılından itibaren birçok single denemem oldu fakat her defasında ya aranjör ya da prodüktör tarafındaki aksaklıklar nedeniyle bir türlü istediğim çıkışı yapamadım. En son 2018 yılında aranjesini ve prodüktörlüğünü üstlendiğim “Kafam Hep Boş” ile profesyonel müzik kariyerime ilk adımı attım.

MİMARLIK YAPMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?



Açıkçası mimarlık eğitimimi henüz bitirmiş değilim. Mimarlık eğitimi çok zorlu bir süreç, ben bu eğitimi alırken yaklaşık dört meslekle uğraştığım için bitirme süreci de haliyle uzadı. Fakat tasarım yapmayı çok seviyorum. Şu an kendi çevreme keyfi olarak yaptığım iç mimari alanında tasarımlarım var. Eğitimimi tamamladığımda mimarlık yapmayı düşünebilirim ama şimdilik net bir şey söylemek için erken diye düşünüyorum.

“KAFAM HEP BOŞ” SINGLE’ININ HİKAYESİNİ PAYLAŞIR MISINIZ?

Şarkının hikayesindeki benim için en önemli kısım, şarkıyı 25'inci doğum günümde çıkartmış olmamdı. “25 yaşıma giriyorum ve hâlâ elimde somut bir şeyim yok” diye dertlenmeye başlamıştım ve bu sıkıntılarımı yakın çevrem de biliyordu. Onların da desteğiyle doğum günüme 20 gün kala aranjeye başladım ve yıllardır atamadığım o ilk adımı 20 günde attım. O yüzden bu şarkının bendeki anlamı bambaşkadır.

Türkiye'nin birçok bölgesinde sahne almışsınız. Sizin için diğerleri arasından sıyrılan bir sahne anınız var mı?

Evet birçok şehirde sahne alma fırsatı buldum. Hepsinin ayrı ayrı anısı var. Fakat bence bir sanatçının unutamayacağı en güzel sahnesi, ilk sahnesidir. Benim de ilk sahnem Kayseri'de Kayseri Fen Lisesi'nde olmuştu. O günden unutamadığım olaysa, bu ilk konserimde ailemin konser alanı dışında beni gizli gizli dinlemesi olmuştu.

“SANATÇILARI DEĞİL, KALİTELİ PROJELERİ ÖRNEK ALIYORUM”

Dinlemekten keyif aldığınız sanatçılar var mı? Yerli ve yabancı hangi sanatçıları daha sık takip ediyorsunuz?

Farklı tarzlarda şarkı dinlemeyi seviyorum ama benim için oradaki müzikalite çok önemli. Türkiye'de Berkay, Gökhan Türkmen ve Bora Uzer gibi özellikle orkestralarını ve tavırlarını beğendiğim sanatçılar var. Yurt dışında da hep dünya devlerinin sahne videolarını takip ediyorum ve izliyorum. Orası bambaşka bir dünya ve kalite gerçekten çok yüksek, sahne performansları beni etkiliyor. Bu tarz işler yalnızca sanatçının iyi olmasıyla değil aynı zamanda projenin kaliteli olmasıyla da alakalı. Bu yüzden sanatçıları değil de yurt dışında uygulanan kaliteli projeleri örnek alıyorum.

Bugüne kadar beklenti ile yapmış olduğum hiçbir iş olumlu sonuçlanmadığı için tamamen pandemi sürecindeki boşlukta hissettiğim duygularımı, vermek istediğim sosyal mesajı bana yabancı olan bir tarzda hazırlamak istedim. Şarkının aranjesi, kayıtları, mix & mastering, sözlerinin yazımı ve klip çekimleri dört gün sürdü ve bir hafta içerisinde yayına girdik. Şarkı yayımlandıktan sonra babam Mehmet Selvi‘nin Quick Sigorta acentesi olması ve Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ile eski dost olmaları bir fırsat yarattı. Bu vesileyle şarkım Quick Sigorta'ya ulaştı. Beni arayıp böyle bir talepleri olduğunu hem bana destek olmak hem de marka değerlerini büyütmek için birlikte çalışmak istediklerini belirttiler. Ben de açıkçası onur duydum ve hemen başlayabileceğimizi, gerekli adımlar konusunda elimden gelen desteği sağlayabileceğimi belirttim. Sanıyorum ki karşılıklı olarak bu kadar yapıcı tavırlar içerisinde olmamız, bu işin bu kadar başarılı olmasını sağladı. Bir anda yine çok hızlı ve çok başarılı bir reklam planlaması yapılarak şarkı reklam filmine çevrildi, yaklaşık beş gün içerisinde de televizyonlara ve sosyal medyaya giriş yapıldı.

“Evinde Kal #HayattaKal” önceki çalışmalarınızdan biraz daha farklı. Tür olarak da rap olmasını bir tarz değişikliği olarak yorumlayabilir miyiz? Hangi türde şarkı söylemekten daha çok hoşlanıyorsunuz?



Evet, Evinde Kal #HayattaKal çalışması hem YouTube kanalımdaki çalışmalarım hem de sahnedeki tavrımdan çok başka oldu. Daha önce belirttiğim gibi bu bir denemeydi, tamamen hissettiklerim ve beklentimin olmadığı bir single çalışmasıydı. Ama insanlar benim bu tarzımı çok sevdi, haliyle tarz değişikliği hala gündemimde. Devamı gelir mi, ne olur, ne biter onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Şarkı söylerken o anki duygu durumum çok önemli, tarz ayırt etmiyorum o an bana hissiyatı geçen hangi tarzsa onu söylemeyi seviyorum diyebiliriz.

QUICK SİGORTA’YLA YENİ ÇALIŞMALARINIZ OLACAK MI?

Planlarımız yok diyemem ama şu an için netleşmiş bir çalışmamız yok. Biz bir aile olduk, sohbetimiz her zaman devam ediyor. Biliyorum ki yine bir imza çalışma yapıp birlikte çok daha iyi işler yapacağız.

Anıl Selvi'yi daha fazla duyacağımız kuşkusuz ama okurlara müjdeleyebileceğiniz yeni bir proje var mı?

Ben müjdelersem yine beklentiye girerim, o yüzden hem bana hem size sürpriz olsun. Böylesi daha keyifli…