HDI Sigorta kaskoda büyüme iştahını sürdürecek

HDI Sigorta CEO'su Ceyhan Hancıoğlu, sektör için oldukça zorlu geçen 2019 yılından sonra 2020 yılından oldukça umutlu. Bu yıl özellikle kasko branşında büyümek istediklerini belirten Hancıoğlu, “Bu yıl kasko hem ölçek olarak büyümek istediğimiz hem de kazanç sağlamayı ümit ettiğimiz bir branş” dedi. HDI Sigorta olarak satın almalardan önce belli reflekslerinin ve piyasa liderliklerinin olduğunu belirten HDI Sigorta CEO'su Ceyhan Hancıoğlu, “Mesela kaskoda hep ilk 6-7'nin içindeydik. Müşteri portföyümüzün yaklaşık üçte biri kasko müşterisidir. Özellikle kasko branşında çarpıcı şekilde büyüdüğümüzü söyleyebilirim. TSB yıl sonu verilerine göre yaklaşık 900 milyon liralık üretim ve yaklaşık %10'luk pazar payıyla üçüncü sıraya yerleştik. Geçen yıla göre bu branştaki büyümemiz ise %30'dan fazla olarak gerçekleşti” dedi.

“Kasko, hem ölçek olarak büyümek istediğimiz hem de kazanç sağlamayı ümit ettiğimiz, bu %n iyi yönetmek istediğimiz bir branş” değerlendirmesi de yapan Hancıoğlu, şunları söyledi: “81 ilin 77'sinde acentemiz var. Acente sayımız ülkemizin %86'sını coğrafi olarak kapsıyor. Üç binin üzerinde acenteyle en yaygın dağıtım kanalına sahip ikinci şirketken, bu dağıtım gücüyle kasko sigortasında elbette iştahımızı sürdüreceğiz. Yangın ve nakliyat branşları da büyümeyi istediğimiz branşlar arasında. Bu üç branş özellikle odak alanımızdır” diye konuştu.

OTO SATIŞLARININ AZALMASI SİGORTAYI DA ETKİLEDİ

2019 yılının ekonomik konjonktürün beklenen seviyelerde gitmediği bir yıl olduğunun altını çizen Hancıoğlu, bunu özellikle oto satışlarındaki düşüşe bağladı. Hancıoğlu, “Bu düşüş, bu alandaki sigorta satışlarını da negatif etkiledi. 2018 sonunda 650 bine düşen oto satışı, bu yıl son iki aydaki canlılığa rağmen 500 bin civarında seyretti. Beklentiler satış adedinin 400 binin altına kalacağı yönündeyken, enflasyondaki ve kredi faiz oranlarındaki düşüş sayesinde biz de beklenenden daha iyi bir sonuç aldık diyebiliriz. Sigorta sektörü bu branşta 9,4 milyar liralık üretimle, geçtiğimiz yılki 7,8 milyar liralık üretimin yaklaşık %20 üstüne çıkmayı başardı” yorumunu yaptı.