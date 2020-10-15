HDI Sigorta’nın voleybola desteği sürüyor

Türk sporuna ve sporcusuna her alanda katkı sunan HDI Sigorta, yeni bir sponsorluk anlaşmasına daha imza attı. HDI Sigorta, Galatasaray Spor Kulübü ile Galatasaray Kadın ve Erkek Voleybol Takımları ile olan isim sponsorluğu anlaşmasını yeniledi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda düzenlenen basın lansmanına HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu ile Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Dorukhan Acar katıldı.

“32 KULÜP, 8 BRAŞA DOKUNUYORUZ”

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu imza töreninden önce yaptığı açıklamada Galatasaray ile sponsorluk ilişkilerinin 11'inci yılı olduğunu dile getirdi. Hancıoğlu, “Türkiye'de bir spor kulübü ile bir sigorta şirketinin birlikteliğinin bu kadar uzun olduğunu ben hiç görmedim. 30 yıllık sigortacıyım en azından ben görmedim. Biz iddialıyız. İnşallah bu sponsorluk daha da uzun sürecek. HDI Sigorta'nın Türk sporunun ve sporcusunun yanında olma gibi bir misyonu var. Son 10 yıldır da bana düştü bu görev. Bizim dönemimizde biz bunu katlayarak arttırdık. Türkiye'nin tüm mecralarında neredeyse tüm coğrafyasında aşağı yukarı 32 tane kulübe, 8 branşa dokunuyoruz. Bu bizim açımızdan müthiş bir şey gurur duyuyoruz” diye konuştu.