HDI Sigorta’ya ‘İş’te Eşit Kadın’ sertifikası

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, çalışanlarının yüzde 48'ini kadınların oluşturduğunu söyledi. Sürdürülebilirlik Akademisi ve Intertek iş birliği ile gerçekleştirilen denetimler sırasında Yönetim Sistemi, İstihdam Uygulamaları, İş Sağlığı Güvenliği ve Çalışma Saatleri; Tedarikçi Zinciri, Sosyal Etki olmak üzere beş ana başlık altında incelemeler yapıldı. Bu doğrultuda şirketin cinsiyet eşitliğine yönelik politikaları, ayrımcılığa karşı şikâyet mekanizmaları; kadın ve erkek çalışanlar arasında ücret dengesi, sosyal hayatta kadını destekleyen çalışmaların denetlenmesi sonucunda HDI Sigorta, 100 üzerinden 95 puan aldı.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 48’İ KADIN

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, sertifikaya ilişkin; ‘‘Öncelikle bizleri bu anlamlı çalışmaya teşvik eden Kadın Sigortacılar Derneği (KASIDER) ile süreç boyunca bizlere eşlik eden Sürdürülebilirlik Akademisi ve Intertek'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün çalışanlarımızın yüzde 48'ini kadınlar oluşturuyor, hemen hemen bir eşitlik söz konusu. Aynı şekilde kadın personellerimiz yönetici pozisyonlarımızı da taçlandırıyor. Bu sertifika bizlere kadına verdiğimiz değer ile her alanda eşitliğin sağlanmasına yönelik gayretlerimizin bir armağanı oldu” diye konuştu.