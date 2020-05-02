İki emekli maaşı alabilmek için önemli koşul!

Ailelerde vefat durumlarında emekli maaşları aile üyelerine kalabiliyor. Geliri olmayan vatandaşlar, vefat eden iki yakınlarının emekli maaşlarını aynı anda alıp alamayacaklarını merak ediyor. İşte örnek soruyla merak edilen detay…

İKİ EMEKLİ MAAŞI ALINABİLİR Mİ?

Hem babadan hem eşten emekli maaşı alınır mı?

Soru: Babam 4/c’den emekli memurdu. Annem ev hanımı ve hiçbir geliri yok. Babamı yakın zamanda kaybettik. Annemin babası Bağ-Kur emeklisi idi. Onu 1997 yılında kaybettik. Annem hem eşinden hem de babasından aylık alabilir mi?

Cevap: Annenizin eşi (babanız) Emekli Sandığı, babası (dedeniz) Bağ-Kur emeklisi olduğundan, annenize babasından da aylık bağlanır. Diğer bir deyişle, anneniz hem eşinden hem babasından aylık alabilir.