İki sigorta devinden 30 milyar dolarlık anlaşma

Sigorta sektöründe büyük bir satın alma işlemi gerçekleşiyor. Aon ike Willis Towers Watson arasında yapılacak anlaşma dünyanın en büyük sigorta anlaşması olacak ve Aon, şirketin %63'üne sahip olacak. Yine satın alma işleminin gerçekleşmesi halinde, iki şirketin oluşturacağı 80 milyar dolarlık değerle sigorta brokerlığı sektörünün en büyük firması doğmuş olacak.

MALİYETLER DÜŞECEK

Aon, Willis'e olan ilgisini ilk kez geçtiğimiz yıl açıklamış, ancak daha sonra planlarını ertelediğini duyurmuştu. Yeni birleşme anlaşması ise, anlaşmanın yeniden gözden geçirilmesine ilişkin İrlanda kuralları uyarınca 12 aylık bir kısıtlamadan hemen sonra geldi. Anlaşmanın tamamlanmasıyla mevcut Aon hissedarları şirketin yaklaşık %63'üne, Willis Towers Watson hissedarları ise %37'sine sahip olacak. İki şirketin birleşmesiyle maliyetlerde 800 milyon dolarlık bir düşüş olması bekleniyor.