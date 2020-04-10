İkinci emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kaç para olacak?

Bayram öncesi emekli ikramiyeleri, Türkiye'de yaklaşık 12 milyon insanın merakla beklediği konuların başında geliyor. Bayram öncesi yatan ikramiyelerle bir nebze olsun yüzleri gülen emekliler, ‘Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?', ‘Bayram ikramiyeleri kaç para olacak?' aramalarını internette sık sık yapmaya başladı. Ramazan Bayramı ikramiyelerinin hesaplara geçirilmesi yarın tamamlanacak. Peki Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı ikramiyeleri kaç para olacak? Tüm emekli ikramiyeleriyle ilgili tüm bilgiler haberimizde…

BAKANDAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan arasında ödeneceğini açıklamıştı. Daha önce 18-22 Mayıs tarihlerinde ödenmesi beklenen emekli bayram ikramiyeleri, corona virüsü sebebiyle önce ödenmeye başlanmıştı. Yarın itibariyle Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin hepsi ödenmiş olacak.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN, KAÇ PARA OLARAK ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı ikramiyeleri ile bu zor günlerde bir nebze olsun rahatlayan yaklaşık 12 milyon emekli vatandaş, Kurban Bayramı ikramiyelerinin tarihini merak etmeye başladı. Bilindiği gibi, Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma. Bakanlığın bayram ikramiyeleriyle ilgili planladığı tarih ise 27-30 Temmuz tarihleri. Eğer bir aksilik olmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatmış olacak. Peki Kurban Bayramı ikramiyesi kaç para olacak? Kurban Bayramı ikramiyesinin de Ramazan Bayramı gibi 1000 TL olması bekleniyor.