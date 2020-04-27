İş yeri kapatılanlar kira ödeyecek mi?

Önlemler birçok vatandaşın hem sosyal hayatını hem iş hayatını etkiledi. İş yerlerinin kira durumu da bu noktada merak konusu oldu. İşte Korkusuz Gazetesi’nin soru cevap köşesinden örnekle kira detayı…

İŞ YERİ KAPANANLAR KİRA ÖDEYECEK Mİ?

Kuaförüm. Bildiğiniz gibi, virüsle mücadele kapsamında devletin aldığı kararla işyerimiz kapanalı bir ayı geçti. İşyerim için kira ödüyorum. Arkadaşlardan üç ay kiranın ödenmeyeceğine dair kanun çıktığını duydum. Bu doğru mu acaba?

CEVAP: Sorunuzun cevabı dükkanın mal sahibine göre değişir. Şayet dükkanınız büyükşehir belediyesine, belediyeye, il özel idaresine veya bunların bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine aitse, 17 Nisan 2020'de yürürlüğe konan 7244 sayılı kanunun 1/1-ç maddesi hükmüne göre, bu kuruluşların meclisleri 19 Mart 2020'den itibaren kira bedellerinin ödenmesini 3 ay erteleyebilecek. Ayrıca faaliyetiniz durdurulduğundan dolayı, çalışmadığınız döneme ilişkin kira bedelini de ödemeyeceksiniz. Ancak dükkanın mal sahibi özel bir kişi veya kurum ise kirayı ödemek zorundasınız. Kira bedelini üç ay geç ödemeniz halinde ise bu gecikme tahliye sebebi sayılmayacak