İş yerinizi 55 saniyede güvence altına alabilirsiniz!

Allianz Türkiye, müşterilerinin işyerlerini ve isteğe göre içinde yer alan muhteviyatı yangın, hırsızlık, sel ve su baskınına karşı koruduğu; ayrıca iş durması ve kira kaybına kadar birçok riske karşı güvence altına aldığı İşyerim Sigortası'nı yalınlık stratejisi doğrultusunda yeniledi. İşyerim Sigortası'nın yeni versiyonunda farklı ihtiyaçlara göre “standart, kapsamlı ve muafiyetli” olmak üzere üç paket tasarlandı. Allianz Türkiye Oto Dışı Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Öktem Örkün, “Yalınlık projelerimizle ürünlerin basit, sade, kolay anlaşılabilir ve ulaşılabilir olması için çalışıyoruz. Teklif alma sürecini 4 dakikadan 55 saniyeye, üretim sürecinde risk sorularını 17'den 7'ye düşürdük. Ayrıca üçüncü plan olarak sunduğumuz “Muafiyetli Paket” ile sektörde fark yaratıyoruz. Bu plan deprem dahil bir işyerinin karşılaşabileceği temel ana risklere belli bir muafiyet ve uygun primlerle teminat sağlıyor” dedi.

PAZARDAKİ EN HIZLI TEKLİF

Yenilenen İşyerim Sigortası ile ticari işletme sahipleri ve girişimciler ihtiyaçlarına en uygun planı seçme, en kolay ve hızlı işyeri sigortası teklifine ulaşma olanağı buluyor. Allianz , yeni dönemde müşterilerine daha geniş teminatlar ve yüksek teminat limitleri sunuyor. İşyerim Sigortası zenginleştirilmiş asistans hizmetleri ile de destekleniyor. İndirimli akaryakıt teminatı ile Aytemiz istasyonlarından sınırsız yüzde 4 indirimli akaryakıt imkanı sunan yeni İşyerim Sigortası'nda ayrıca işyerlerine özel Hukuki Danışmanlık ve işveren/işçi konularında SGK Danışmanlık Hizmeti de seçenekler arasında yer alıyor.