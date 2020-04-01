İşletmeler kar kaybı sigortası güvencesi altında

Hayatımız Sigortalı Dergisi, son dönemde sigortalılar tarafından kullanımı gittikçe artan Kar Kaybı Sigortası'na sayfalarında yer verdi. Habere göre kâr kaybı sigortanız var ise işletmenizin durması nedeniyle uğradığınız gelir kaybını, sigortacınızdan kuruşu kuruşuna tahsil etmek mümkün.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre geçen yıl kâr kaybı sigortalarında yurt içinde toplam 336 milyon 639 bin 711 TL prim üretildi. Tema Danışmanlık Yönetimi Ortağı Cengizhan Korkut, bu sigorta ürününü şöyle açıklıyor: “Bu teminat klasik yangın sigortaları teminatlarının dışında. İşletmenin asıl amacı olan kâr etmeye yönelik faaliyetlerinde, bir hasar meydana gelmesi ve işletmenin bu faaliyetlerini yerine getiremediği için kâr edememesi durumunda devreye giriyor.”

BİR MAKİNENİN HASAR GÖRMESİ BİLE KAR KAYBINA NEDEN OLUR

“Kâr kaybı sigortalarına bir işletmenin tam yani pert-total zarar görmesi sonucu ihtiyaç duyulabileceği gibi kısmi hasarlarda da ihtiyaç duyulabilmektedir” diyen Korkut, şöyle devam ediyor: “Sigortalılara konu anlatılırken, genelde kendilerinin verdikleri tepki zaten kim ölür kim kalır şeklinde olmaktadır. Aslında üretimin omurgası olan ana bir makinenin hasar görmesinden dolayı durabilecek üretimden dolayı kâr kaybı oluşabileceği gibi bir de tedarik aşaması zor ya da hasar anında tedarik süreci imkânsız olan bir ham maddenin üretime girmemesinden dolayı da kâr kayıpları ortaya çıkabilmektedir.”

EKSİK SİGORTAYA DİKKAT

Korkut, Kar Kaybı Sigortası'nda da eksik sigorta detayına çok dikkat etmek gerektiğine dikkat çekti. Korkut, “Kâr kaybı sigortalarında da eksik sigorta uygulaması yapılmaktadır. Yalnız burada genelde sigortalılar ve bu poliçeleri düzenleyen sigortacılar arasında konu basitçe ele alınmaktadır. Bu da eksik sigorta uygulamalarını ortaya çıkarmaktadır. Bundan dolayıdır ki bu teminatın sağlanması anında titiz bir çalışma yürütülmelidir” şeklinde konuştu.

Doğa Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tümer, bugüne kadar daha çok yangın sigortalarıyla verilen kâr kaybı teminatını artık makine kırılmalarında da vermeye başladıklarını söyledi. Tümer, “Makine bozulmasıyla oluşacak finansal kayıpları Makine Kırılmasına Bağlı Kâr Kaybı Sigortası Ek Teminatı ile karşılayabiliyoruz. Kâr kaybı sigortası işletmenizin yangın veya ek teminatlar nedeniyle zarara uğraması sonucu faaliyetin durması veya yavaşlaması neticesinde, azalan kârı ve devam eden sabit masrafları teminat altına alır” diyor.

NEDEN KAR KAYBI SİGORTASI YAPTIRMALIYIZ?

– İşletme kârı ve süren masrafların tazmin edilmesi yoluyla işletme verimliliğinin korunması

– Hasar sonrasında acil ihtiyaç duyulan kalifiye iş gücünün temini

– Faiz gibi finansal yükümlülüklerin iş durması sürecinde karşılanması, dolasıyla işletme saygınlığının korunması

– Kaybedilen kârın optimum taksitlerle ödenerek nakit ihtiyacının sekteye uğramaması

– Hasarın işletme üzerindeki olumsuz etkilerini gidermeye yönelik çalışmaların finansmanı

– Bir riskin gerçekleşmesiyle üretimin tümüyle durması halinde ortaya çıkan etkilerin bertaraf edilmesi

– Halka açık işletmelerin borsada istikrarını sağlayacak önlemlerin alınması