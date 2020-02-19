İşsizlik maaşı için gerekli belgeler neler? İşsizlik maaşı için başvurusu nasıl yapılır?

İşsiz kalanlar için belirli bir süre güvence olan işsizlik maaşı alabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlara sahip olan işsizler bu ücreti almaya hak kazanırlar. Şimdi, işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşsizlik maaşı için gerekli belgeler nelerdir?

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

İşsizlik maaşını alabilmek için en başta işten çıkartılmış olmanız gereklidir. İstifa edenler bu uygulamadan faydalanamazlar. Yani, işçi kendisi isteği dışında işini kaybetmiş olmalı. Ayrıca, iş yerinden ayrılmadan önce 120 gün prim ödemiş ve son 3 yıl içinde 600 gün işsizlik sigortası primlerinizi ödemiş olmalısınız. Bu şartları yerine getirenler 10 aya kadar işsizlik maaşı alabilirler. İşsizlik maaşına başvurmak içinse, iş akdinin son ermesinin ardından 30 gün içinde İŞKUR'a başvuru yapmanız gereklidir. İnternetten de başvuru yapabilirsiniz. İŞKUR'un (www.iskur.gov.tr) internet sitesinden online olarak işlemleri halledebilirsiniz.

İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için;

– Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

– Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,

– Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

– Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak gerekmektedir.

İŞSİZLİK SİGORTASININ KAPSAMI NELERDİR?

– 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar,

– 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar,

İstekleri halinde;

a. 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar,

b. Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı iş yerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler işsizlik sigortasından yararlanabilir.

İŞSİZLİK MAAŞINI KAÇ AY ALINABİLİR?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

– 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

– 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

-1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

Süre ile işsizlik ödeneği (kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla) verilmektedir.

Son 120 günde kesinti sayılmayan haller

Hizmet akitleri 4447/51 inci madde kapsamında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte;

Hastalık, ücretsiz izin, disiplin cezası, gözaltına alınma, hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, kısmi istihdam, grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afet nedenleriyle iş yerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, son 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmamaktadır.

İŞSİZLİK MAAŞINA NASIL BAŞVURULUR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a başvuru yapmak gereklidir. İŞKUR'a şahsen başvurmalı ya da www.iskur.gov.tr adresinden başvuru yapılabilir. 30 gün içinde başvuru yapılmazsa hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

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