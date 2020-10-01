İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Bakan Selçuk tarihi duyurdu!

İşten ayrılan ya da işten çıkarılan vatandaşların, yeni bir işe girene kadar belirli bir süre temel ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla hesabına işsizlik maaşı yatırılmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eylül ayı işsizlik maaşı hakkında açıklamada bulundu.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

İşsizlik maaşı için tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt yaptığı açıklama ile, “Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak

-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.