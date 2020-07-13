İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşsizlik maaşı başvuru şartları neler?

Çeşitli nedenlerle işlerini kaybeden ya da salgın nedeniyle olumsuz etkilenen vatandaşlar şartları taşımaları halinde İŞKUR tarafından verilen işsizlik maaşından yararlanabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, haziran ayı işsizlik maaşı hakkında açıklamada bulundu. İşte işsizlik maaşının yatırılacağı tarihler…

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

İşsizlik maaşı, kimlik numarasının son hanesi 0 olanlara 29 Haziran Pazartesi itibariyle yatırılmaya başlandı.

Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yapmıştı.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İş yerinizle sözleşmeyi feshettiğiniz tarihten en geç 30 gün sonra işsizlik maaşına başvuru yapmak gerekiyor. İŞKUR ofislerine gidip yüz yüze başvuru yapıldığı gibi www.iskur.gov.tr adresinden de online olarak başvuru yapılabilir.