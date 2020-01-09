İşsizlik sigortası primi ne kadar? İşsizlik sigortası nedir?

Bir kurum ya da kuruluşta çalışan işçilerin birçoğunun merak ederek araştırma yaptığı konulardan biri olan işsizlik sigortası devletin mecbur kıldığı sigorta kollarından biridir. Peki, çalışanların mağdur olmamalarını amaçlayan işsizlik sigortası nedir? İşsizlik sigortası primi ne kadar? İşte vatandaşların merak ettiği bu soruların cevaplarını bulabileceğiniz haberimizin ayrıntıları…

İŞSİZLİK SİGORTASI NEDİR? İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ NE KADAR?

Türkiye de vatandaşların iş ve işçi bulmalarına olanak sağlayan ve iş istihdamının düzenli olarak devam etmesini hedefleyen Türkiye İş Kurumu yani bilinen adıyla İŞKUR’un işsizlik sigortası ile ilgili yaptığı tanımlamaya göre işsizlik sigortası;

“İşsizlik sigortası; bir iş yerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur.”

-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar,

-506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar,

-Ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler işsizlik sigortasından yararlanabilmektedirler.

Daha önce de dediğimiz gibi devlet tarafından zorunlu tutulan işsizlik sigortası 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 ve 82'nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlar üzerinden; Sigortalı % 1, İşveren % 2, Devlet %1 oranında prim ödemektedir. Ayrıca, İşsizlik Sigortası Fonu’nun olası açıkları da Devlet tarafından karşılanacaktır.