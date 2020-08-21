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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte çıkarma yasağı bitiş tarihi…

Corona virüsü pandemisi sebebiyle işten çıkarma yasağı getirilmişti. İşverenlerin işçilerini işten çıkarması yasaklanmış ve ücretsiz izin desteği ile kısa çalışma ödeneği uygulamaları hayata geçirilmişti. İşten çıkarma yasağı geçtiğimiz haftalarda uzatıldı. Peki, işte çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte detaylar…

22:59 -
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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte çıkarma yasağı bitiş tarihi…

İşten çıkarma yasağının biteceği tarih sosyal medyada araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren düzenlemeler yapıldı. İşten çıkarma yasağının Cumhurbaşkanı kararıyla uzatıldığı duyuruldu.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı kararıyla, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül’e kadar uzatıldı. 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma uygulaması da sektörel ayrım yapılmaksızın ağustos ayı sonuna kadar uzatıldı.

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