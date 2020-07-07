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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Corona virüsü sebebiyle 17 Nisan’da getirilen işten çıkarma yasağı, 17 Temmuz’da sona erecekti. Yapılan son açıklamaya göre işten çıkarma yasağı uzatıldı. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği devam edecek mi? İşte ayrıntılar…

12:49 -
Haberler Sigorta
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Türkiye'de corona virüsünün görüldü mart ayı ile birlikte birçok işyeri tedbirler kapsamında kapatılmıştı. 17 Nisan'da alınan kararla ise işten çıkarılma yasaklanmış ve kısa çalışma ödeneği seçeneği getirilmişti. 3 ayılık olarak açıklanan işten çıkarma yasağı, temmuz ayının 17'sinde bitecekti. İşte işten çıkarma yasağı ile ilgili son gelişmeler…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek. Bununla bağlantılı olarak iş feshi sınırlaması ve dolayısıyla nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecektir.” diye konuştu.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Corona virüsü salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. Yasak normalde 17 Temmuz'a kadar devam edecekti. 1 aylık uzatma ile birlikte yasak 17 Ağustos'a kadar uzatılmış oldu.

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