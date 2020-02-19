İşten çıkmanız halinde aylık 88.29 TL ödemeniz gerekebilir…

Emeklilik şartları kişiye göre farklılıklar içeriyor ve bu noktada örnek sorular yol gösterici oluyor. Korkusuz Gazetesi’nde yer alan soru ve cevaplarla sosyal güvenlik köşesinde emeklilikte yaşı beklerken prim ödememeye ilişkin dikkat çeken bir soru cevaplandı…

EMEKLİLİĞİ BEKLERKEN SAĞLIK HİZMETİ DETAYI

Soru: 4 Kasım 1972 doğumlum. SSK başlangıç tarihim 1 Mart 1993 olup 5763 gün primimim var. Hangi yaşta ve hangi tarihte emekli olabilirim? Şimdi prim ödemeyi durdurmam durumunda şartlar ne olur? Çünkü sağlık sorunlarım var ve artık sırf emeklilik hakkı elde etmek için çalışıyorum.

Cevap: Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim ödeme ve 54 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 54 yaşınızı dolduracağınız 4 Kasım 2026'da emekli olabilirsiniz. Bundan sonra çalışmazsanız aylık 88.29 lira prim ödeyerek, sağlık yardımı alabilirsiniz (Eş ve çocuklarınız da dahil).