İstifa eden memur geri dönebilir mi?

Çeşitli nedenlerden dolayı memuriyetinden vazgeçerek istifasını sunan, ancak sonrasında tekrar memur olmak isteyen çalışanlar geri dönebilir mi? İstifa eden ve işine geri dönmek isteyen memurların akıllarındaki soruları cevaplandırmak için hazırladığımız haberde tüm ayrıntıları bulabilirsiniz. Peki, istifa eden memur geri dönebilir mi? Memur istifa yönetmeliğine göre bu durumda ne yapılmalı? İşte detaylar…

İSTİFA EDEN MEMUR GERİ DÖNEBİLİR Mİ?

Tıpkı özel sektörde olduğu gibi memurlar da görevlerinden herhangi bir sebepten dolayı istifa edebilirler. Bu durum kanunlarda görevden çekilme olarak adlandırılır. 657 sayılı Devlet Memurları kanuna göre görevinden istifa eden memurlar belirlenen şartlara göre görevlerine geri dönebilirler. Ancak eğer istifa iki defadan fazla olmuşsa bu haklarını kaybedeler ve memuriyete geri dönüşleri olmaz.

Memuriyette de istifa edilme durumunda, özel sektördeki ihbar süresi gibi belirli bir dönem işe devam etme zorunluluğu vardır. Yerine bir kişi atanana kadar ya da istifa (geri çekilme) isteği kabul edilene kadar bu çalışma durumu sürer. Ancak istifa eden memur yerine bir aya kadar kimse gelmezse ve yerine bir vekil atanmazsa kişi, üstüne haber vermek kaydı ile görevini bırakmasına izin verilir.

Aynı zamanda memur iken bir mazeret belirtmeden işe gitmeyenler de istifa etmiş (geri çekilmiş) sayılırlar.

İSTİFA EDEN MEMUR HANGİ ŞARTLARDA GERİ DÖNEBİLİR?

Görevinden istifa eden memur geri dönmek istediğinde hem kendi kurumuna hem de diğer kurumlara memur olarak geri dönebilir. Ancak memuriyetten adaylık döneminde ayrılırlarsa sadece kendi kurumuna geri dönebilirler.

Bunun dışında;

– Ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunması,

– Bu sınıfın niteliklerini taşıyor olması memuriyete geri dönmesi için aranan şartlar arasındadır.

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