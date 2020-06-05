İstifa edenler için kıdem tazminatı detayı…

Kıdem tazminatı çalışanlar için büyük bir önem taşıyor. İşsiz kalma durumlarında ekonomik bir güvence olan kıdem tazminatı istifa etme halinde alınabiliyor mu? İşte soru ve cevap örneğiyle detaylar…

İSTİFA EDEN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

Sigortaya girişim 2016 senesinde yapıldı. 5400 günü tamamlayıp kısmi emeklilikten yararlanmayı düşünüyorum. 15 yıl çalışıp 5400 günü tamamladığımda işten istifa edersem kıdem tazminatımı alabilir miyim? Yoksa 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlamadığım için alamaz mıyım?

CEVAP: Emeklilik için gereken yaş dışındaki şartları sağlayarak kendi istekleriyle işten ayrılanların kıdem tazminatına hak kazanmaları ile ilgili düzenleme 1 Mayıs 2008 tarihinden önce sigortalı olanları kapsıyor. Sigorta başlangıcınız bu tarihten sonra olduğundan, emekliliğiniz için prim günü ve yaş şartına tabi olup, sigortalılık süresi şartına tabi değilsiniz. Ancak sigorta başlangıcınız 30 Nisan 2008 tarihinden sonra olduğundan, yaş dışındaki 5400 prim günü şartını sağlasanız da bu gerekçe ile işten ayrıldığınızda kıdem tazminatına hak kazanamazsınız.