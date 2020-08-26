İşveren SGK borç sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 SGK borç sorgulama

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK işveren borç durumu sorgulama uygulaması işverenlere büyük kolaylıklar sağlamayı amaçlamaktadır. Peki SGK işveren borç sorgulama işlemi nasıl yapılır? Merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

İşverenlerin borç sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat ederek barkod numarası alması gerekmektedir. Kurumdan alınan bu barkod numarası sayesinde SSK işveren borç durumu sorgulama işlemleri gerçekleştirilebilmekte ve e-Borcu yoktur belgesi alınabilmektedir. Sigortalı çalışanların olduğu kadar işverenlerin de hayatını kolaylaştıran ve ihtiyaç duyduğu bilgilere hızlı ve kısa bir sürede erişmesini sağlayan Sosyal Güvenlik Kurumu SGK işveren borç durumu sorgulama uygulaması ile de işverenlere büyük kolaylıklar sağlamayı amaçlamaktadır.

SGK İŞVEREN BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İşverenlerin SGK borç sorgulama işlemlerini yapması için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi İnternet adresinden e-SGK başlığının altında diğer uygulamalar kısmındaki e-Borç Sorgulama kısmına girmesi gerekmektedir. Ancak bu sayfaya giriş için kullanıcı adınızın ve şifrenizin olması gerekir. SGK, bu kullanıcı adını ve şifreyi kurumların belgeleri tamamlandığı zaman verir. Ancak kullanıcı adını ve şifrenizi bilmiyorsanız SGK'ya başvurarak tekrar alabilirsiniz. Bu işlemlerden sonra SGK borç sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

SGK işveren borç sorgulama işleminiz için linkine tıklayınız. Açılan ekranda TC Kimlik No ve şifrenizi giriniz. Ardından Güvenlik Kodu bölümüne ekrandaki kodu yazınız. Girdiğiniz bilgilerin doğru bilgiler olduğundan emin olduktan sonra “Giriş Yap” butonuna tıklayınız.

Açılan ekran üzerinden SGK işveren borç sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz. Sorgu türü, tipi, sicil nosu ve güvenlik kodunu girdikten sonra SGK’ya kayıtlı tüm borçlar çıkacaktır.