İşverenlere önemli uyarı: Sigorta poliçelerinizi inceleyin!

MTSO Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, ülke genelinde sigorta bilincinin artmasını istiyor. Milyon değerindeki birçok fabrikanın veya işletmenin bugün sigortasız olduğuna dikkat çeken Meclis Üyeleri, özellikle işverenlerin sigorta konusunda daha hassas davranmalarını bekliyor.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 30 No'lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, sektör sorunlarına dikkat çektiler. Sigortacılık sektörünün geniş bir yelpazede hizmet verdiğini dile getiren Meclis Üyesi Hatice Demirasal, özellikle son dönemlerde trafik sigortası ve kaskolarda ciddi azalmalar yaşandığına dikkat çekti.

SAĞLIK SİGORTASINA İLGİ ARTTI!

Ekonomideki durgunluğun sektörü yakından ilgilendirdiğini kaydeden Demirasal, otomotiv fiyatlarının çok yükseldiğini belirterek, halkın sigorta yaptırmayarak tasarruf etmeye çalıştığını anlattı. Öte yandan sağlık sigortalarında ise önemli bir artış yaşandığını bildiren Demirasal, “En küçük çaplı sigorta şirketleri dahi bu dönemde tamamlayıcı sağlık sigortaları konusunda yüzde 20'nin üzerinde büyüme gösterdi. Primlerin uygun olması nedeniyle insanların bu alana ilgisi gün geçtikçe artıyor” dedi.

Mersin'de zaman zaman ciddi sel felaketleri yaşandığını da hatırlatan Demirasal, şirketlerin mutlaka işyeri sigortalarına önem vermesini beklediklerini kaydetti. Demirasal, yapılacak küçük ödemelerin günü geldiğinde büyük felaketlerin önüne geçebileceğini vurguladı.

BANKALAR TARAFINDAN YAPILAN POLİÇELERE DİKKAT!

Bazı işletmelerin sigorta noktasında bankaları tercih ettiğine işaret eden Demirasal, “Oysa bankalar tarafından yapılan poliçelerin büyük bölümünde eksik teminatlar ve yüzde 50 muafiyetler olduğunu görüyoruz. Bankaların amacı verdikleri krediyi sağlama almak ve kırtasiye anlamında kendi istediği evrakları tamamlamış olmak. Oysa yarın olabilecek hasarlar düşünülmüyor” diye konuştu.

Özellikle işverenlerin sigorta acenteleri ile çalışmalarını öneren Demirasal, sigorta acentelerinin 24 saat müşterisinin yanında olup, bir telefon kadar yakın olduğunu, bankaların ise muhatap süresinin mesai saatleriyle sınırlı olduğunu anlattı. “Örneğin gece saat 11-12'lerde bir mükellef acentesini çok rahat arayıp kaza mahalline davet edebilir ya da sorununu paylaşabilir ama bir banka poliçesine sahipse bunu yapma şansı yok” diyen Demirasal, “Diğer taraftan özellikle Mersin'deki işletmelerin Mersin'deki sigorta acenteleriyle çalışmasını tavsiye ederiz” ifadelerini kullandı.

PATRONLARIN SİGORTA POLİÇESİNDEN HABERİ YOK!

Meclis Başkan Yardımcısı, Meclis Üyesi Hüseyin Dinler ise özellikle işverenlerin sigorta konusunda daha hassas davranmalarını beklediklerini söyledi. İşverenlerin bu alanda yalnızca Mersin değil, Türkiye genelinde yeterli duyarlılığı göstermediğini dile getiren Dinler, şunları söyledi:

“Birçok patron maalesef uzun vadeli kredilerle, çabalarla işyerini kurmaya çalışıyor. Ardından işyerini ayakta tutmak için dünya kadar kredi, faiz ödüyor ama birçoğunun sigorta poliçesinden haberi yok. Sigorta konusuna gelince işletmelerinin taşıdığı risklerin, üzerlerindeki maddi ve manevi yüklerin farkında bile değiller. Görmüyorlar. Sigorta şirketlerinin temsilcileri firma ile görüşmek istediğinde patronun görüşmesi yerine ilgili ilgisiz birçok kişi ile muhatap olmak durumunda kalıyor. O kişi de şirketin ihtiyaçlarını gözetmek yerine en uygun fiyata poliçe çıkartabilmeye odaklanıyor. Ne kadar ucuz bir poliçe üzerinde anlaşma yapılırsa patronun o kadar çok hoşuna gideceği düşünülüyor. Ardından da maddi değeri küçük olan bir teminat gün geliyor maddi değeri çok çok büyük zararlara yol açıyor. Bu nedenle bu noktada patronların bilinçli olması önemli. Ferdi kaza poliçeleri, işveren mali mesuliyet poliçeleri küçük limitli ama teminatı geniş poliçelerdir. Patronlar bu konulara dikkat etmelidir.”

Milyon değerindeki birçok fabrikanın veya işletmenin bugün sigortasız olduğuna dikkat çeken Dinler, birçoğunun ise sigortalanma kriterlerine uymadığını, ancak bu kriterleri bilmedikleri için küçük dokunuşlarla sorunlarını çözebileceklerinin farkında olmadıklarını vurguladı.

Mersin'de çok sayıda işinin ehli sigorta acentesi bulunduğunu vurgulayan Dinler, “Kentimizdeki birçok büyük işletme maalesef özellikle İstanbul'daki büyük acenteler ya da brokırlarla iş yapmak istiyorlar. İstanbul'daki büyük acenteyi daha güvenilir ve yüksek potansiyel sahibi görüyor. Oysa bugün Mersin'de her acente bu işin uzmanıdır, işlerin altından kalkabilecek donanıma sahiptir. En önemlisi Mersin'deki acenteler böyle bir verimliliğe sahip olunca şehir olarak da katma değer sağlamış olur ve işsizlik oranını da aşağı çekmiş oluruz. Bu konuda işletmelerimizin gerekli hassasiyeti göstermesi en büyük beklentimiz” dedi.

İHA