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İşyeri corona virüsü nedeniyle zorunlu ücretsiz izin verebilir mi?

Corona virüsü sebebiyle birçok işletme çalışanlarını ücretsiz izne çıkardı ve maaş alamayacak vatandaşları bazı sorulara cevap arıyor. Peki şirketler çalışanlarını zorunlu olarak ücretsiz izne çıkarabilir mi? İşte dikkat çeken sorunun cevabı...

11:27 -
Haberler Sigorta
İşyeri corona virüsü nedeniyle zorunlu ücretsiz izin verebilir mi?

Corona virüsü birçok şirketi doğrudan etkiledi ve çalışmalara ara verildi. Bazı işletmeler çalışanlarını ücretsiz izne çıkardı, bu sebeple gelirini kaybeden binlerce vatandaş mağdur oldu. Korkusuz Gazetesi’nin sosyal güvenlikle ilgili soru cevap köşesinde ücretsiz izine dair bir soru cevaplandı…

ücretsiz izin

Foto: Shutterstock

İŞVEREN ZORUNLU OLARAK ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARABİLİR Mİ?

İşveren koronavirüs nedeniyle çalışanlarını ücretsiz izne ayırabilir mi?

İşveren çalışanlarını sadece kendi isteğiyle ücretsiz izne ayıramaz. Çalışanı ücretsiz izne ayırabilmesi için çalışanın rızası olması gerekir. Yani çalışanla işverenin ücretsiz izin konusunda anlaşmaları gerekir.

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