İşyeri corona virüsü nedeniyle zorunlu ücretsiz izin verebilir mi?

Corona virüsü birçok şirketi doğrudan etkiledi ve çalışmalara ara verildi. Bazı işletmeler çalışanlarını ücretsiz izne çıkardı, bu sebeple gelirini kaybeden binlerce vatandaş mağdur oldu. Korkusuz Gazetesi’nin sosyal güvenlikle ilgili soru cevap köşesinde ücretsiz izine dair bir soru cevaplandı…

İŞVEREN ZORUNLU OLARAK ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARABİLİR Mİ?

İşveren koronavirüs nedeniyle çalışanlarını ücretsiz izne ayırabilir mi?

İşveren çalışanlarını sadece kendi isteğiyle ücretsiz izne ayıramaz. Çalışanı ücretsiz izne ayırabilmesi için çalışanın rızası olması gerekir. Yani çalışanla işverenin ücretsiz izin konusunda anlaşmaları gerekir.