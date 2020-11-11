İzmir depreminde hasar yaklaşık 2 milyar lira

Sigorta şirketlerinin genel müdürleri de gerek deprem bölgesine giderek, gerekse yaptıkları açıklamalarla İzmir halkının yanında olduklarını belirterek kendilerine gelen ihbarlarla ilgili hızlı bir çalışma başlattıklarına dikkat çekiyor.

HASAR YAKLAŞIK 1.5- 2 MİLYAR LİRA

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar katıldığı bir programda İzmir depremi ile ilgili olarak ihbarları almaya başladıklarını söyledi. Yaşar, resmi olmayan rakamlara göre sigorta sektörü olarak yaklaşık 1.5-2 milyar TL bir hasar beklediklerini belirterek, “İhbarlar sigorta şirketlerine yeni yeni ulaşıyor. Elbette mal canın yongası. Ama şu anda insanlar canlarının derdinde. Sigorta şirketleri İzmir halkının yaralarını sarmak için gerekli koordinasyonu yaptı. Gerek Türkiye Sigorta Birliği, gerekse özel sigorta şirketleri ve DASK kurumu üzerine düşen görevi layıkıyla yapmaya çalışıyor” diye konuştu.

TSUNAMİ ZARARLARI DA SİGORTA KAPSAMINDA

Yaşar, kamu kurumlarına ihbarların geldiğine dikkat çekerek, “Şu anda DASK'a yapılmış yaklaşık 2 bin 500 civarında ihbar var. Acil yıkılması gereken bina sayısı 26 civarında. Deprem sonucunda beklediğimiz binalar eğer gerekli yönetmeliklere uygun yapılmışsa taşıyıcı sistemlerinin ayakta kalması. Bu sayede can kayıpları azalıyor. Tabi ki deprem sonucunda binalarda bazı hasarlar oluşabilir. Bu hasarları da zaten sigorta şirketleri hem DASK üzerinden hem de onu aşan miktarları ise konut sigortası üzerinden vatandaşa öder” diye konuştu.

Yaşar, bu noktada herkesin kafasında soru işareti olan bir konuya da dikkat çekti. Tsunaminin de sigorta kapsamına girdiğini belirten Yaşar, “DASK kapsamına sadece sivil konutların ve sivil rizikolar giriyor. Teknelerdeki hasarlar da depremden kaynaklı olduğu için tabi ki sigorta kapsamına giriyor. Teknelerinde aynı araçlara yapılan kasko gibi gövde sigortaları var. Tsunami hasarları da deprem kaynaklı olduğu için paket sigortalar içinde bu teminatlar yer alıyor” dedi.