Kadınlar aracını sigorta yaptırmayı ihmal etmiyor

Büyükşehirlerde eskisine nazaran daha çok kadın sürücü dikkat çekiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre 2008 yılında Türkiye'deki yaklaşık 20 milyon sürücünün 3 milyonu, yani %17'si kadındı. 2017 yılına gelindiğinde ise 28 milyon sürücünün 7 milyonunun kadın olduğu görülüyor. Yani trafikteki kadın sürücülerin oranı %17'den %25'e yükseldi.

ERKEKLER HIZ YAPMAYA DAHA MEYİLLİ

Sanılanın aksine, araştırmalar kadın sürücülerin trafikte daha dikkatli olduğunu gösteriyor. Insurethebox.com tarafından Ocak 2017 – Aralık 2018 arasında yapılan araştırmaya göre, erkeklerin kadınlardan %46 daha fazla hız yapmaya meyilli oldukları görüldü. 17-25 yaş aralığına bakıldığındaysa bu oran %55'e yükseliyor. Araçlarına sigorta yaptırmayan erkekler ise kadınların üç katı olarak kayıtlara geçiyor.

ERKEKLER DAHA FAZLA KUSURLU

Tamoniki.com'un araştırmalarına göre trafikteki kadın erkek alışkanlıkları incelendiğinde ise erkekler direksiyon başındayken kadınlardan %25 daha çok sigara içiyor. Söz konusu kırmızı ışıkta geçmek ise erkekler bu yanlış hareketi kadınlara oranla %33 daha fazla yapıyor. Erkek sürücülerin %50'si emniyet kemeri kullanmamaya yatkın. Erkeklerin %17'si, kadınların ise %13'ü araç kullanırken sigara içiyor. 2018 yılında kaskodan faydalanan araçların %67'sinin sürücü koltuğunda erkekler otururken %33'ü de kadınlardı.

Sigorta karşılaştırma sitesi Tamoniki.com CEO'su Pedro Tabernero, her sene kadın sürücü sayısının arttığını ve bundan mutluluk duyduklarını söylüyor ve ekliyor: “Kadınlar genel olarak trafikte daha sakin ve temkinli. Kasko ve trafik sigortası yaptıranlara baktığımızda kadın sürücü sayısının daha fazla olduğunu görüyoruz. Hem kendilerini hem de olası kazalarda karşı tarafın güvenliğini düşündükleri için bu teminatları düzenli olarak yaptırıyorlar.”