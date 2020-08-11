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Kasko Araç Değer Listesi nedir? Kasko Araç Değer Listesi’nde neler yer alır?

Araç kasko değeri kasko fiyatını belirlemeyi sağlayan faktörlerden biridir. Araç kasko değeri listesi ise Türkiye Sigorta Birliği tarafından araçların marka, model ve üretim zamanına göre düzenleniyor. Peki Kasko Araç Değer Listesi nedir?

13:44 -
Haberler Sigorta
Kasko Araç Değer Listesi nedir? Kasko Araç Değer Listesi’nde neler yer alır?

Firmalar araç sahiplerine kasko teklifi çalışırken diğer tüm unsurların yanında bu listeyi de baz almak zorundadırlar. Türkiye Sigortalar Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, bu listeyi aylık olarak günceller. Bu nedenle araç kasko değeri her dönem değişir.

KASKO ARAÇ DEĞER LİSTESİ NEDİR?

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından araçların marka, model ve üretim yılına göre değerlerinin sıralandığı listeye Araç Kasko Değer Listesi adı verilir. Hasar anında aracın rayiç değerinin tespitinde bazı sigorta şirketleri TSB tarafından açıklanan kasko değer listesini referans olarak alır. Kasko araç değer listesinde son 15 yıllık araçların değerleri yer alır.

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