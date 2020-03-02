Kaskoda HDI Sigorta ve Renault işbirliği yaptı

Renault Kasko ve Dacia Kasko markalarıyla sunulacak ürünlerle araç sahipleri hızlı onarım hizmeti, ikame araç, yol yardımı; Renault ve Dacia'nın yetkili servislerinde onarım gibi ayrıcalıklı hizmetlerden faydalanabilecekler. Araç sahipleri, bu iş birliği kapsamında araçlarının olası hasar operasyonlarını Türkiye'nin dört bir yanındaki; yaygın Renault ve Dacia yetkili servislerinde orijinal yedek parça ve kaliteli hizmet ayrıcalıkları ile yaptırabilecekler.

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, “Sektörün önde gelen otomotiv markaları Renault ve Dacia ile gerçekleştirdiğimiz bu kıymetli iş birliğinin; sigortalılarımıza sunduğumuz kapsamlı hizmeti geliştirme yolunda önemli bir adım olacağına inanıyoruz. Sigortacılık ve otomotiv sektörünü birbirinden ayrı değerlendirmek pek mümkün değil. Bu noktada sektörler arası iş birlikleri de büyük önem taşıyor” dedi.