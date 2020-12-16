Kasko’da reel büyüme yeniden başladı

Pandemi nedeniyle kasko sigortası yaptırmamaları ya da poliçelerini yenilememeleri hızlı büyümenin önünde engel oluştururken, araç değerlerinde geçen yıla göre yaklaşık yüzde 70 artış nedeniyle araç sahibi vatandaşın kasko poliçelerini yenilemeleri büyük önem taşıyor. Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) son yayımladığı istatistiklere göre kasko branşı yılın 10 aylık döneminde yüzde 12,44 büyüdü. Enflasyondan arındırıldığında, söz konusu branşta reel büyüme ise yüzde 0,49 oldu. Covid-19 pandemisinden olumsuz etkilenen kasko branşında son aylarda büyüme hızı da artıyor. Ocak- mayıs döneminde bırakınız; reel büyümeyi, nominal olarak yüzde 0,09 daralan (reel daralma yüzde 10,31) kaskoda, normalleşmenin başladığı hazirandan itibaren yukarı yönlü bir ivme gözleniyor.

“TRAFİĞİM VAR” DEMEYİN

Kaskoda hızlı büyümenin önünde birkaç ‘taş' var. Öncelikle, pandemide yeni dalganın başlaması, belirsizlik yaratıyor. Araç sahibi bazı vatandaşların, kasko sigortalarını yenilemedikleri gözleniyor. Pandemi nedeniyle bireylerin gelirlerinin azalması; kısıtlamalar nedeniyle evde kalıp araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, bireylerin kasko sigortası yaptırmama ya da poliçelerini yenilememe konusundaki gerekçelerini oluşturuyor. Pandemiden bağımsız olarak, “nasılsa trafiğim var; kasko olmasa da olur” şeklinde sigortayı maliyet olarak görme anlayışının da yaygın olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ancak, gerek araçlarını çeşitli risklere karşı güvence altına almak, gerekse bu yıl pazarda artan talep ve kurdaki yükselişe bağlı olarak araçlarının değer kazanması nedeniyle kasko yenilemeleri büyük önem taşıyor.

PANDEMİ DÖNEMİNDE KASKO NEDEN ÖNEMLİ

* Araç değerleri arttı. Aracın başına bir şey geldiğinde kasko olmaksızın hasarı ceplerinden karşılamak bireyler için büyük bir külfet.

* Bireyler, trafiğe çıkmasa bile araçları, yangın, dolu, deprem, hırsızlık, 3'üncü kişilerin kötü niyetli hareketleri vb. birçok riskle karşı karşıya.

* Trafik ile kaskoyu karıştırmamak gerekli. Kasko sigortası, aracınızı belirli risklere karşı teminat altına alıyor. Trafik sigortası ise zorunlu olup, aracınızla 3'üncü şahıslara verdiğiniz bedeni ve maddi zararları belli bir limite kadar karşılıyor.

* Pandemiden dolayı araç sahibi bireyler gelir kaybı yaşadıysa; her bütçeye uygun teminatları sınırlı, dar (hesaplı) kasko'ürünleri de önemli bir alternatif.