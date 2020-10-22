Kentsel dönüşüm şartları nedir?

Türkiye genelinde bir süredir yürütülmekte olan kentsel dönüşüm uygulaması hakkında merak edilen pek çok konu bulunmaktadır. Kentsel dönüşüm nedir? Kentsel dönüşüm şartları nelerdir? Merak edilenlerle ilgili her şeyi detaylı bir şekilde haberimizden öğrenebilirsiniz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM NE DEMEKTİR?

Ülkemiz malum olduğu üzere deprem kuşağında bulunmaktadır. 1999 yılındaki Gölcük ve Düzce depremlerinin ardından yapıların güvenliği tartışılır hale geldi. Kentsel dönüşüm adı verilen uygulama ülke genelinde yer alan depremlere karşı dayanıksız olan yapıların baştan aşağı yenilenmesini öngören bir uygulamadır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞARTLARI NEDİR?

Kentsel dönüşüm kapsamında, riskli alanlarda yer alan binalar veya riskli alanda yer almayan riskli yapılar yıkılarak yerine yeni binalar inşa ediliyor. Bu süreçte hak sahiplerine birtakım yardımlar yapılıyor. Bu yardımlar arasında kira yardımı ve kredi desteği yer alıyor.

Bir yapının kentsel dönüşüme dahil olması ve hak sahiplerinin bu yardımlardan yararlanabilmeleri için yapının riskli olması gerekiyor.

Riskli yapı, riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı ifade ediyor.

Riskli yapının tespitini ise maliklerden biri tarafından başvurulan lisanslı firma yapıyor.

İlginizi Çekebilir Avcılar'da kentsel dönüşüm seferberliği