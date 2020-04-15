Kıdem tazminatı alarak emekli olmak için gereken şartlar…

Emekli olurken gereken şartlar arasında, prim günü, sigorta giriş tarihi, kişinin yaşı gibi detaylar bulunuyor ve tazminat almak için bu şartlardan bazılarının sağlanması gerekiyor. Korkusuz Gazetesi’ndeki soru cevap köşesinden örnekle dikkat çeken soru…

TAZMİNAT İÇİN 2 ŞART

1980 doğumluyum. SSK girişim 17 Şubat 2000. 4650 gün prim ödemem var. 4500 günden çalıştığım işyerinden tazminat alabilir miyim?

Cevap: 4500 günle işinizden kıdem tazminatı alarak ayrılamazsınız. Çünkü emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındakileri sağlayanlar, işlerinden kıdem tazminatı alarak ayrılabiliyor. 4500 günle emeklilikte, yaş dışında aranan bir diğer şart da 25 yıl sigortalılık süresidir. Dolayısıyla kıdem tazminatı alarak işten ayrılmak için 25 yıllık sigortalılık süresi ve 4500 gün prim ödeme şartlarının birlikte sağlanması gerekiyor.